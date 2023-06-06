Такси подорожало в два раза из-за аномальной жары в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
Modified Сегодня, 01:48
Updated Сегодня, 01:48
В Новосибирске из-за очень жаркой погоды увеличилась стоимость поездок на такси. Обычно в такую погоду количество работающих водителей сокращается. Приложения для заказа такси подтверждают, что цены выросли в полтора и два раза.
Как рассказали Atas.info наши читатели, чтобы доехать от левого берега до центра города, нужно теперь заплатить минимум 600 рублей, а на прошлой неделе такая поездка стоила около 400 рублей. Также заметно возросли расходы на небольшие поездки: они выше на 100-150 рублей.
Нельзя не отметить, что погодные условия влияют на работу такси. Напомним, что очень жаркая погода, до +40 градусов, сохранится в Новосибирске как минимум до 9 июня.