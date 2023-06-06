Такси подорожало в два раза из-за аномальной жары в Новосибирске

Как рассказали Atas.info наши читатели, чтобы доехать от левого берега до центра города, нужно теперь заплатить минимум 600 рублей, а на прошлой неделе такая поездка стоила около 400 рублей. Также заметно возросли расходы на небольшие поездки: они выше на 100-150 рублей.