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Такси подорожало в два раза из-за аномальной жары в Новосибирске

6 июня 2023, 01:46
Фото: 1MI
Стоимость поездок выросла

В Новосибирске в два раза подорожало такси из-за аномальной жары

Цены за проезд на такси резко выросли в Новосибирске из-за аномальной жары, о чем стало известно Atas.info.

В Новосибирске из-за очень жаркой погоды увеличилась стоимость поездок на такси. Обычно в такую погоду количество работающих водителей сокращается. Приложения для заказа такси подтверждают, что цены выросли в полтора и два раза.

Как рассказали Atas.info наши читатели, чтобы доехать от левого берега до центра города, нужно теперь заплатить минимум 600 рублей, а на прошлой неделе такая поездка стоила около 400 рублей. Также заметно возросли расходы на небольшие поездки: они выше на 100-150 рублей.

Нельзя не отметить, что погодные условия влияют на работу такси. Напомним, что очень жаркая погода, до +40 градусов, сохранится в Новосибирске как минимум до 9 июня.

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#Эмилия Губарева#Такси#Цены#Стоимость#Жара#Погода#Город#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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