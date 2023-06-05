Июнь в 2023 году стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Новосибирске

Отметим, что апрель в 2023 году являлся самым холодным за последние 16 лет в Новосибирской области. Раньше весной температура в регионе была выше климатической нормы на 1-2 градуса. Однако этот месяц показал обратный результат — температура в регионе снизилась до 1 градуса ниже нормы или стала около нормы. Как сообщали синоптики, причиной такой холодной формации стал очаг холода на севере Сибири.