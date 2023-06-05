atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Изображение материала

Июнь в 2023 году стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Новосибирске

5 июня 2023, 09:17
Фото: 1MI
Жара в регионе сохраняется

В Новосибирске июнь в 2023 году стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

На территории Новосибирской области продолжается жарко-засушливая погода. Начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова рассказала, что это самый жаркий июнь за всю историю метеонаблюдений.

Первые дни июня в регионе метеорологи охарактеризовали как аномальную жару, а столбики термометров достигают отметки близкой к 40 градусам. В ближайшие два дня температура воздуха в регионе вырастет до 36-38 градусов, при этом не будет осадков.

Однако на 8 июня станет самым жарким днем, где максимально столбик термометра поднимется до 40 градусов. После 8 июня погода станет комфортнее — температура установится в диапазоне от +25 до +32 градусов, а вероятность дождей и гроз сохранится.

Эксперты связывают такую жаркую формацию погоды с полями повышенного атмосферного давления на западной периферии, атмосферной массой на юге Урала и севере Казахстана. После изменения атмосферных процессов антициклон переместится на восток, на территорию Красноярского края, при этом уровень атмосферного давления постепенно понизится, и возможны кратковременные дожди.

Тонули и падали: как прошли адовые выходные в Новосибирске
Узнать подробнее

За всю историю метеонаблюдений синоптики не замечали показателей +35 градусов и выше в июне. Согласно их данным, ближайшие значения были зафиксированы лишь в 2012-м, 2015-м и 1976 годах. Однако на текущий год приходится самый высокий уровень температур, пишет VN. Ru.

Отметим, что апрель в 2023 году являлся самым холодным за последние 16 лет в Новосибирской области. Раньше весной температура в регионе была выше климатической нормы на 1-2 градуса. Однако этот месяц показал обратный результат — температура в регионе снизилась до 1 градуса ниже нормы или стала около нормы. Как сообщали синоптики, причиной такой холодной формации стал очаг холода на севере Сибири.

Аномальная жара: в Купинском районе НСО ввели режим ЧС из-за засухи
Узнать подробнее
Читайте также:
Алкоголь пить в жару запретила новосибирцам диетолог-терапевт ТимощенкоВ Новосибирске 4 июня будет бушевать магнитная буря из-за жарыЖара +39 градусов нагрянула в Новосибирске: названы способы защиты от перегревов
#Эмилия Губарева#Жара#Погода#Синоптики#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
SOS! Жители Новосибирской области требуют ввести режим ЧС из-за отсутствия воды
Сегодня, 08:13
Мусорный полигон загорелся в Татарском районе Новосибирской области
Сегодня, 03:22
«Превращают жизнь в сущий ад!»: новосибирцы жалуются Травникову и Локтю на мигрантов
Сегодня, 03:00
Жара +39 градусов нагрянула в Новосибирске: названы способы защиты от перегревов
Вчера, 02:23
Тонули и падали: как прошли адовые выходные в Новосибирске
Сегодня, 05:05