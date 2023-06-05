Июнь в 2023 году стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Первые дни июня в регионе метеорологи охарактеризовали как аномальную жару, а столбики термометров достигают отметки близкой к 40 градусам. В ближайшие два дня температура воздуха в регионе вырастет до 36-38 градусов, при этом не будет осадков.
Однако на 8 июня станет самым жарким днем, где максимально столбик термометра поднимется до 40 градусов. После 8 июня погода станет комфортнее — температура установится в диапазоне от +25 до +32 градусов, а вероятность дождей и гроз сохранится.
Эксперты связывают такую жаркую формацию погоды с полями повышенного атмосферного давления на западной периферии, атмосферной массой на юге Урала и севере Казахстана. После изменения атмосферных процессов антициклон переместится на восток, на территорию Красноярского края, при этом уровень атмосферного давления постепенно понизится, и возможны кратковременные дожди.
За всю историю метеонаблюдений синоптики не замечали показателей +35 градусов и выше в июне. Согласно их данным, ближайшие значения были зафиксированы лишь в 2012-м, 2015-м и 1976 годах. Однако на текущий год приходится самый высокий уровень температур, пишет VN. Ru.
Отметим, что апрель в 2023 году являлся самым холодным за последние 16 лет в Новосибирской области. Раньше весной температура в регионе была выше климатической нормы на 1-2 градуса. Однако этот месяц показал обратный результат — температура в регионе снизилась до 1 градуса ниже нормы или стала около нормы. Как сообщали синоптики, причиной такой холодной формации стал очаг холода на севере Сибири.