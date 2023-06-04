В Новосибирске 4 июня будет бушевать магнитная буря из-за жары

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
По их прогнозам, интенсивность бури составит 3 балла. Событие не окажет негативного воздействия на самочувствие большинства людей, однако метеозависимые и те, кто страдает от хронических заболеваний, могут почувствовать легкое недомогание.
Усложнять ситуацию будет и аномальная жара: после полудня в городе ожидается температура +39 градусов. Для смягчения последствий магнитных бурь специалисты рекомендуют не перегружать себя физически, высыпаться.
Также стоит избегать употребления алкоголя и жирной пищи. И лучше чаще посещать освежающий душ.