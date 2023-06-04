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Published Сегодня, 04:39

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В Новосибирске 4 июня будет бушевать магнитная буря из-за жары

4 июня 2023, 04:39
Фото: 1MI
На протяжении целого дня, 4 июня, жителей Новосибирска ожидает магнитная буря. Об этом сообщили астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

По их прогнозам, интенсивность бури составит 3 балла. Событие не окажет негативного воздействия на самочувствие большинства людей, однако метеозависимые и те, кто страдает от хронических заболеваний, могут почувствовать легкое недомогание.

Усложнять ситуацию будет и аномальная жара: после полудня в городе ожидается температура +39 градусов. Для смягчения последствий магнитных бурь специалисты рекомендуют не перегружать себя физически, высыпаться.

Также стоит избегать употребления алкоголя и жирной пищи. И лучше чаще посещать освежающий душ.

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#Алина Шефер#Общество#Жара#Магнитные бури#Новосибирск#Новосибирская область
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