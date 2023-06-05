Аномальная жара: в Купинском районе НСО ввели режим ЧС из-за засухи

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Засуха на фоне аномальной 30-градусной жары, которая держится в регионе несколько дней, охватила юг региона. Ещё пять районов могут столкнуться с аналогичной проблемой.
Глава министерства сельского хозяйства региона Евгений Лещенко на совещании в правительстве сообщил, что жаркая погода вызвала недостаток воды для посевов культур.
Отсутствие осадков сказалось в первую очередь на Кулундинской зоне. Кроме того, решение о введении режима ЧС еще находится на рассмотрении в Баганском, Чистоозерном, Карасукском, Краснозерском и Кочковском районах