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Аномальная жара: в Купинском районе НСО ввели режим ЧС из-за засухи

5 июня 2023, 06:07
Фото: 1MI
Дождей в регионе нет уже несколько недель

В Новосибирской области в Купинском районе ввели режим ЧС из-за засухи

Из-за засухи введен чрезвычайный режим в Купинском районе Новосибирской области, о чем стало известно 5 июня во время оперативного совещания от главы минсельхоза НСО.

Засуха на фоне аномальной 30-градусной жары, которая держится в регионе несколько дней, охватила юг региона. Ещё пять районов могут столкнуться с аналогичной проблемой.

Глава министерства сельского хозяйства региона Евгений Лещенко на совещании в правительстве сообщил, что жаркая погода вызвала недостаток воды для посевов культур.

Отсутствие осадков сказалось в первую очередь на Кулундинской зоне. Кроме того, решение о введении режима ЧС еще находится на рассмотрении в Баганском, Чистоозерном, Карасукском, Краснозерском и Кочковском районах

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#Эмилия Губарева#Жара#Дачники#Засуха#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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