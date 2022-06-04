В Новосибирской области прогнозируют засуху до конца июля-2022

Засуха ожидается в Новосибирской области в июне и июле 2022 года, сообщила руководитель Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. По ее словам, от нехватки влаги пострадают в первую очередь основные сельскохозяйственные участки региона, расположенные на юго-востоке области.