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В Новосибирской области прогнозируют засуху до конца июля-2022

4 июня 07:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра дефицит осадков в регионе будет наблюдаться вплоть до конца июля. Засуха затронет и наших соседей – Алтайский край и Кемеровскую область

Засуха ожидается в Новосибирской области в июне и июле 2022 года, сообщила руководитель Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. По ее словам, от нехватки влаги пострадают в первую очередь основные сельскохозяйственные участки региона, расположенные на юго-востоке области.

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К концу июля от дефицита отсадков будут страдать уже практически все земледельческие хозяйства региона. Между тем, количество осадков в августе ожидается выше нормы, добавила Анна Лапчик в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Ранее мы рассказывали о том, что аномальный холод в Новосибирске продлится до 7 июня.

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