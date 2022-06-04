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В Новосибирске потеплеет до +12 градусов днем 4 июня

4 июня 05:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Воздух прогреется до +12 градусов в Новосибирске днем в субботу, 4 июня. Прогнозом поделились специалисты онлайн-сервисов погоды.

По данным «Яндекс.Погоды», к середине выходного дня столбики термометра поднимутся до +11…+12 градусов. Будет облачно, но с прояснениями. Осадков и сильного ветра не прогнозируют – ожидаются порывы до 4 м/с, а влажность составит 48%.

Фото: Яндекс. Погода

«Gismeteo» обещает +9…+11 по Цельсию днем. При этом по их данным, ветер может разогнаться до 7 м/с, а вечером и во все похолодает до +6 градусов.

Прогнозы сервиса «RP5» гласят, что небо затянет тучами после полудня. Воздух прогреется до +10 градусов, но будет ощущаться как при +8. Порывы северо-западного ветра могут достигнуть 10 м/с.

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#Новости#Новосибирск#Общество
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