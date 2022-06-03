Аномальные заморозки продлятся до 7 июня - синоптик объяснила, откуда они пришли

Май выдался довольно жарким в Новосибирске – воздух прогревался до +30 градусов и выше. А вот начало лета такой погодой порадовать не может. Причины аномалий назвала начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик 3 июня.
По словам синоптика, прохладный июнь – это влияние арктических потоков. Такой прогноз задержится на первую декаду июня.
«В России отмечается температура ниже нормы до 4 градусов. Сибирь не может устоять перед северными потоками с Северного Ледовитого океана и Карского моря», - сказала Лапчик на пресс-конференции в ТАCC.
Специалист не стала ложно заявлять о том, что тепло скоро вернется. По её данным воздух будет прогреваться постепенно, может даже вплоть до конца месяца.