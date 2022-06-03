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Аномальные заморозки продлятся до 7 июня - синоптик объяснила, откуда они пришли

3 июня 06:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Синоптик объяснила резкое похолодание в Новосибирской области летом 2022 года. Оказалось, что заморозки к нам донесли потоки с Севера и они продляться до 7 июня.

Май выдался довольно жарким в Новосибирске – воздух прогревался до +30 градусов и выше. А вот начало лета такой погодой порадовать не может. Причины аномалий назвала начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик 3 июня.

По словам синоптика, прохладный июнь – это влияние арктических потоков. Такой прогноз задержится на первую декаду июня.

«В России отмечается температура ниже нормы до 4 градусов. Сибирь не может устоять перед северными потоками с Северного Ледовитого океана и Карского моря», - сказала Лапчик на пресс-конференции в ТАCC.

Специалист не стала ложно заявлять о том, что тепло скоро вернется. По её данным воздух будет прогреваться постепенно, может даже вплоть до конца месяца.

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