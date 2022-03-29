Синоптики дали прогноз погоды на лето 2022 в Новосибирске

Так, в первой половине апреля сохранятся колебания температуры днем в пределах от +5 до +10, а ночью столбик термометра опустится от -5 до -10 градусов. Во второй половине месяца температура составит +10…+15 градусов, а иногда поднимется до +20. Также синоптики ожидают, что это самый сухой месяц весной. В апреле будет меньше всего осадков.