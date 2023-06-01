Социальное такси для людей с инвалидностью заработало в Новосибирской области

Воспользоваться услугой социального такси инвалиды могут не более четырех раз в месяц, в один день может быть оформлено не более двух заявок. Услуга предоставляется людям с инвалидностью, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не связанными с полной утратой двигательной способности. Услуга предоставляется в пределах территории города Новосибирска, а также в радиусе не более 50 км от границ города Новосибирска.