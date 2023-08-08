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Пьяный пассажир в Новосибирске надурил таксиста на 400 рублей и сбежал

8 августа 2023, 02:20
Фото: 1MI
Пассажир не доплатил

В Новосибирске пьяный пассажир не доплатил таксисту 400 рублей и сбежал

Пассажир из Новосибирска не заплатил таксисту полную стоимость поездки и скрылся.

Водитель такси из Новосибирска по имени Михаил столкнулся с пассажиром, который отказался заплатить полную стоимость поездки. По словам водителя, пьяный мужчина дал только 500 рублей вместо обещанных 900 и скрылся.

История Михаила была опубликована в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». По его рассказу, 6 августа он подобрал пассажира на улице Челюскинцев и отвез его до Звездной. Когда они приехали, пассажир предложил таксисту пройти с ним до дома, чтобы доплатить оставшиеся деньги.

Однако водитель не смог выйти из-за того, что двор был узким и другие автомобили уже подъехали. Мужчина отъехал и выпустил пассажира из машины. Когда водитель вернулся, новосибирец уже исчез.

Михаил обратился за помощью в службу поддержки и получил компенсацию в виде специального промокода. Эту информацию сообщает НГС.

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