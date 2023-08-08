Пьяный пассажир в Новосибирске надурил таксиста на 400 рублей и сбежал

История Михаила была опубликована в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». По его рассказу, 6 августа он подобрал пассажира на улице Челюскинцев и отвез его до Звездной. Когда они приехали, пассажир предложил таксисту пройти с ним до дома, чтобы доплатить оставшиеся деньги.