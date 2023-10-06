Лепса после концерта заметили в караоке-баре Новосибирска

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5 октября Григория Лепса заметили в караоке-баре Leps Bar в Новосибирске. Оказалось, что музыкант посетил заведение в день рождения администратора.
Во время торжества Лепс выступил со своими хитами — песней «Запой» и композицией «ЗОЖ» от группы «Ленинград». Видео с его выступлением было опубликовано на Youtube.
После концерта в Новосибирске Григорий Лепс отправится в Красноярск и Иркутск для последующих выступлений.