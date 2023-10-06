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Артист был в караоке

Лепса после концерта заметили в караоке-баре Новосибирска

6 октября 2023, 01:49
Фото: 1MI
Артист был в караоке
Григорий Лепс посетил караоке-бар в Новосибирске, где исполнил несколько своих песен, среди которых «Запой» и «ЗОЖ».

5 октября Григория Лепса заметили в караоке-баре Leps Bar в Новосибирске. Оказалось, что музыкант посетил заведение в день рождения администратора.

Во время торжества Лепс выступил со своими хитами — песней «Запой» и композицией «ЗОЖ» от группы «Ленинград». Видео с его выступлением было опубликовано на Youtube.

После концерта в Новосибирске Григорий Лепс отправится в Красноярск и Иркутск для последующих выступлений.

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#Общество#Новосибирск#Артист#Эмилия Губарева#Музыка#Караоке#Певец
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