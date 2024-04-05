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Бары

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Апрель
В Новосибирске назвали самый криминальный район — где страшнее всего
В Новосибирской области сохраняется высокий уровень криминогенности. Одним из мест повышенной опасности являются развлекательные заведения.
5 апреля, 14:07
Февраль
Не выдержал хейта: будущий мэр Новосибирска ушел из инфополя после доноса Мизулиной
Новосибирский блогер Влад Пушкин решил покинуть информационной поле после обращения к Екатерине Мизулиной и обрушенного на него хейта.
28 февраля, 03:34
Декабрь 2023
Молодежь устроила шумную вечеринку у баров в центре Новосибирска
На Вокзальной магистрали в центре Новосибирска группа молодых людей устроила шумную вечеринку в 5 часов утра.
3 декабря 2023, 07:11
Октябрь 2023
Розыгрыш айфона 15 и Апокалипсис — как новосибирские бары и клубы отмечают Хэллоуин
24 октября 2023, 02:36
Сентябрь 2023
Какие бары в Новосибирске принадлежат знаменитостям — Басте, Асти, Жукову и Депардье
28 сентября 2023, 04:48

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