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2024
Подросток на белом коне прискакал на вечеринку под Новосибирском
Подросток на белом коне вызвал настоящий фурор у посетителей дискотеки в культурно-досуговом центре в Каргате, сообщает районная газета «За изобилие».
10 октября, 00:16
Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура
В заведении «Небар» в Новосибирске, где часто происходят события, выходящие за рамки общественных норм и ценностей, была организована проверка прокуратурой.
7 февраля, 04:25
«Отвлечь внимание от коллапса»: как новосибирцы отреагировали на «голую вечеринку»
17 января, 13:54
Организаторы «голой» вечеринки в Новосибирске закрыли страницы в соцсетях и сайт
17 января, 04:22
«Голую вечеринку» VIP-персонам готовят в Новосибирске. Совет отцов заявил об «оргии»
16 января, 04:38
2023
Не дышала 3 часа: мать погибшей новосибирской студентки раскрыла детали смерти дочери
Студентка умерла после вечеринки больше восьми месяцев назад. С того момента ее мать пытается разобраться в причинах гибели дочери. Выяснилось, что для девушки не вызвали скорую.
15 декабря 2023, 02:21
Молодежь устроила шумную вечеринку у баров в центре Новосибирска
На Вокзальной магистрали в центре Новосибирска группа молодых людей устроила шумную вечеринку в 5 часов утра.
3 декабря 2023, 07:11
2022
Без половых контактов: учитель о скандальной вечеринке со школьниками в Черепаново
17 декабря 2022, 08:35
Празднование на 6 млн рублей закатят в честь завершения стройки терминала в Толмачево
Открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта Толмачево пройдет в декабре 2022 года – на это мероприятие потратят почти 6 млн рублей. Информацию Atas.info предоставили в пресс-службе аэропорта.
15 сентября 2022, 09:29

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