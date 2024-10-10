Не дышала 3 часа: мать погибшей новосибирской студентки раскрыла детали смерти дочери

Студентка умерла после вечеринки больше восьми месяцев назад. С того момента ее мать пытается разобраться в причинах гибели дочери. Выяснилось, что для девушки не вызвали скорую.