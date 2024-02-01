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Published Сегодня, 01:29

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Updated Сегодня, 01:31

Парень с девушкой страстно целовались на глазах у посетителей

Мужчина ласкал голую сибирячку на барной стойке ночного клуба в Новосибирске

1 февраля 2024, 01:29
Фото: Изображение Midjourney
Парень с девушкой страстно целовались на глазах у посетителей
В ночном клубе «Небар» Новосибирска мужчина ласкал голую женщину на барной стойке, о чем рассказали очевидцы.

Неизвестный мужчина ласкал и целовал полуголую девушку прямо на барной стойке, пишет Сиб.фм. Свидетели происшествия сняли все на видео. На записи можно увидеть, как мужчина ласкает девушку и целует ее разные части тела. При этом окружающие люди в клубе не обратили на это особого внимания.

Такие ситуации в ночных заведениях Новосибирска — не редкость. Ранее уже было описано, как одна девушка участвовала в эротическом конкурсе, садясь на лицо парню, чтобы выиграть бутылку шампанского.

В прошлом году в заведении была обнаружена комната для занятий интимом. Также там не редко танцуют на барной стойке обнаженные по пояс девушки.

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#Новосибирск#Клуб#Бар#Танцы#Эмилия Губарева#18+
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