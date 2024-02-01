Мужчина ласкал голую сибирячку на барной стойке ночного клуба в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 01:31
Updated Сегодня, 01:31
Неизвестный мужчина ласкал и целовал полуголую девушку прямо на барной стойке, пишет Сиб.фм. Свидетели происшествия сняли все на видео. На записи можно увидеть, как мужчина ласкает девушку и целует ее разные части тела. При этом окружающие люди в клубе не обратили на это особого внимания.
Такие ситуации в ночных заведениях Новосибирска — не редкость. Ранее уже было описано, как одна девушка участвовала в эротическом конкурсе, садясь на лицо парню, чтобы выиграть бутылку шампанского.
В прошлом году в заведении была обнаружена комната для занятий интимом. Также там не редко танцуют на барной стойке обнаженные по пояс девушки.