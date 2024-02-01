Мужчина ласкал голую сибирячку на барной стойке ночного клуба в Новосибирске

Неизвестный мужчина ласкал и целовал полуголую девушку прямо на барной стойке, пишет Сиб.фм. Свидетели происшествия сняли все на видео. На записи можно увидеть, как мужчина ласкает девушку и целует ее разные части тела. При этом окружающие люди в клубе не обратили на это особого внимания.