Похожая на Бузову блондинка положила глаз на блогера Даву — есть ли будущее у «пары»

Оценила звезд и приглашенная гостья — Комик Евгения Искандарова. Она честно призналась, что мечтает влюбить в себя Давида Манукяна и для этого даже красиво оделась. В Сети подметили, что женщина похожа на бывшую блогера — Ольгу Бузову. Правду ли говорит юмористка или шутит, остается только догадываться. Другой известный новосибирец Митя Фомин не так давно покинул это шоу.