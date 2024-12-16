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Posted 16 декабря, 08:55

Published 16 декабря, 08:55

Modified 16 декабря, 08:57

Updated 16 декабря, 08:57

Дава в виде летчика

Похожая на Бузову блондинка положила глаз на блогера Даву — есть ли будущее у «пары»

16 декабря 2024, 08:55
Фото: ТНТ. Дава в виде летчика

Похожая на Бузову блондинка мечтает влюбись в себя новосибирского блогера Даву

Новосибирского блогера Даву желает влюбить в себя женщина-комик: об этом она призналась в танцевальном шоу.

Блогер Дава является участником шоу «Звездные танцы» (16+). Он в очередной раз вместе со своей партнершей произвел большое впечатление на жюри.

В этот раз он воплотился в пилота, а его пара в стюардессу. Публика аплодировала стоя. Танцевальный дуэт набрал 294 балла из 300.

Оценила звезд и приглашенная гостья — Комик Евгения Искандарова. Она честно призналась, что мечтает влюбить в себя Давида Манукяна и для этого даже красиво оделась. В Сети подметили, что женщина похожа на бывшую блогера — Ольгу Бузову. Правду ли говорит юмористка или шутит, остается только догадываться. Другой известный новосибирец Митя Фомин не так давно покинул это шоу.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Шоу#Танцы#Дава
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