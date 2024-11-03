atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 06:01

Published 3 ноября, 06:01

Modified 3 ноября, 06:32

Updated 3 ноября, 06:32

Жительница Новосибирска горлом заработала 500 тысяч

Жительница Новосибирской области горлом заработала 500 тысяч

3 ноября 2024, 06:01
Фото: ТНТ. Жительница Новосибирска горлом заработала 500 тысяч

Новосибирская певица в образе Кристины Агилеры выиграла главный приз на ТНТ

Анастасия Макуха в красном платье и образе Кристины Агилеры проявила себя в шоу «Ярче звезд» (16+) на телеканале ТНТ.

Певица из Новосибирской области примерила на себя образ Кристины Агилеры. Исполнение песни Анастасии Макухи не оставило равнодушными ни зрителей, ни членов жюри. Сибирячка призналась, ей было сложно примерить на себя образ другого человека.

Алексей Чумаков высоко оценил старания Анастасии Макухи. К слову, именно голос этого певца стал решающим при определении победителя. 25-летняя девушка выиграла главный приз шоу. Размер приза составил 500 тысяч рублей. Напомним. что шоу «Ярче звезд» (16+) выходит на ТНТ каждую субботу.

Позже родные Анастасии признались, что верили в талант девушки. К слову, совсем скоро сибирячка станет мамой. она решила потратить выигрыш на малыша. После декрета жительница Новосибирска намерена продолжить карьеру в шоу-бизнесе.

Группа «Алиса» же спровоцировала скандал, хамски объявив об отмене концерта в Новосибирске.

В России нашли регионы с самыми низкими ценами на бензин
Узнать подробнее
Читайте также:
Сибирячка перевоплотилась в мировую звезду в прямом эфиреОдаренный школьник из Новосибирска потерпел неудачу в интеллектуальном шоуРаскрыты самые везучие имена в лотереях — как зовут миллионеров
#Екатерина Нимко#Общество#Деньги#Шоу#Певица#Выигрыш#ТНТ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика