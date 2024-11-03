Жительница Новосибирской области горлом заработала 500 тысяч

Posted 3 ноября, 06:01
Published 3 ноября, 06:01
Modified 3 ноября, 06:32
Updated 3 ноября, 06:32
Певица из Новосибирской области примерила на себя образ Кристины Агилеры. Исполнение песни Анастасии Макухи не оставило равнодушными ни зрителей, ни членов жюри. Сибирячка призналась, ей было сложно примерить на себя образ другого человека.
Алексей Чумаков высоко оценил старания Анастасии Макухи. К слову, именно голос этого певца стал решающим при определении победителя. 25-летняя девушка выиграла главный приз шоу. Размер приза составил 500 тысяч рублей. Напомним. что шоу «Ярче звезд» (16+) выходит на ТНТ каждую субботу.
Позже родные Анастасии признались, что верили в талант девушки. К слову, совсем скоро сибирячка станет мамой. она решила потратить выигрыш на малыша. После декрета жительница Новосибирска намерена продолжить карьеру в шоу-бизнесе.
Группа «Алиса» же спровоцировала скандал, хамски объявив об отмене концерта в Новосибирске.