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Posted 31 октября, 11:09

Published 31 октября, 11:09

Modified 31 октября, 11:11

Updated 31 октября, 11:11

Анастасия Макуха

Сибирячка перевоплатилась в мировую звезду в прямом эфире

31 октября 2024, 11:09
Фото: Телеканал ТНТ, предоставлено участницей. Анастасия Макуха

Жительница Новосибирской области перевоплатилась в мировую звезду в прямом эфире

Жительница Новосибирска примет участие во втором сезоне шоу «Ярче звезд» на ТНТ, в котором участники перевоплощаются в известных людей. В Новом выпуске выступит 25-летняя Анастасия Макуха из Куйбышева.

Анастасия признаётся, что сцена для неё всегда была чем-то волшебным, а вокал — особенным способом самовыражения. Поэтому, когда появилась возможность участвовать в шоу, она не раздумывая решила испытать себя в новом формате.

По задумке проекта, участники должны выступать в образах знаменитых артистов. Для Анастасии выбранный исполнитель оказался поразительно близок — её часто сравнивали с этой звездой не только внешне, но и по вокалу.

«Самая крутая вокалистка на всей планете», — так описала свою любимую певицу Анастасия, добавив, что перевоплотиться в неё на шоу было одновременно волнительно и почётно.

Интересно, что Анастасия — вокалистка-самоучка. Она никогда не занималась с педагогом по вокалу, что добавляет интриги её выступлению. Как признаётся участница, ей будет очень важно услышать мнение жюри о её голосе. Ещё одной причиной для участия стала поддержка мужа, который с нетерпением ждёт субботнего эфира, чтобы увидеть любимую на сцене.

Анастасия уже задумывается о том, как поступит с выигрышем в случае победы на шоу. Сейчас она находится в ожидании первенца, и, по её словам, денежный приз станет серьёзной поддержкой в подготовке к рождению ребёнка.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Шоу#Певица#Звезды#ТНТ
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