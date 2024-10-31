Сибирячка перевоплатилась в мировую звезду в прямом эфире

Интересно, что Анастасия — вокалистка-самоучка. Она никогда не занималась с педагогом по вокалу, что добавляет интриги её выступлению. Как признаётся участница, ей будет очень важно услышать мнение жюри о её голосе. Ещё одной причиной для участия стала поддержка мужа, который с нетерпением ждёт субботнего эфира, чтобы увидеть любимую на сцене.