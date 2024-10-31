Сибирячка перевоплатилась в мировую звезду в прямом эфире

Posted 31 октября, 11:09
Published 31 октября, 11:09
Modified 31 октября, 11:11
Updated 31 октября, 11:11
Анастасия признаётся, что сцена для неё всегда была чем-то волшебным, а вокал — особенным способом самовыражения. Поэтому, когда появилась возможность участвовать в шоу, она не раздумывая решила испытать себя в новом формате.
По задумке проекта, участники должны выступать в образах знаменитых артистов. Для Анастасии выбранный исполнитель оказался поразительно близок — её часто сравнивали с этой звездой не только внешне, но и по вокалу.
«Самая крутая вокалистка на всей планете», — так описала свою любимую певицу Анастасия, добавив, что перевоплотиться в неё на шоу было одновременно волнительно и почётно.
Интересно, что Анастасия — вокалистка-самоучка. Она никогда не занималась с педагогом по вокалу, что добавляет интриги её выступлению. Как признаётся участница, ей будет очень важно услышать мнение жюри о её голосе. Ещё одной причиной для участия стала поддержка мужа, который с нетерпением ждёт субботнего эфира, чтобы увидеть любимую на сцене.
Анастасия уже задумывается о том, как поступит с выигрышем в случае победы на шоу. Сейчас она находится в ожидании первенца, и, по её словам, денежный приз станет серьёзной поддержкой в подготовке к рождению ребёнка.