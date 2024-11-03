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Выигрыш

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Ноябрь
Жительница Новосибирской области горлом заработала 500 тысяч
3 ноября, 06:01
Одаренный школьник из Новосибирска потерпел неудачу в интеллектуальном шоу
Подросток из Новосибирска снялся в интеллектуальном шоу: в выпуске показали, как он отвечал на сложные вопросы.
1 ноября, 04:10
Октябрь
Раскрыты самые везучие имена в лотереях — как зовут миллионеров
В Новосибирске рассекретили самые удачливые имена в лотереях, о чем свидетельствуют данные статистики.
31 октября, 07:10
Житель Новосибирска выиграл квартиру в Москве
Житель Новосибирска выиграл недвижимость в столице России, о чем он радостно поделился со своей семьей.
30 октября, 09:50
Сентябрь
Ведущий «Поля чудес» не отдал машину многодетной сибирячке
Забрала деньги вместо машины на телешоу «Поле чудес» жительница города Бердска в Новосибирской области.
8 сентября, 06:41
Август
100 тысяч рублей выиграла жительница Новосибирска в программе «Пятеро на одного»
Женщина задала вопрос, на который никто из участников программы не смог ответить, эфир шоу состоялся в субботу утром.
31 августа, 08:24
5 млн выиграл в гослотерею счастливчик из Новосибирской области
Розыгрыш приза проводился 15 августа, сообщает пресс-центр «Столото»
16 августа, 09:27
100 млн рублей выиграла в лотерею многодетная мать из Новосибирска
Жительница из Новосибирска стала миллионершей после выигранной лотереи, рассказала сама сибирячка.
12 августа, 01:38
1,5 млн рублей выиграл и не забрал счастливчик из Новосибирской области
Житель Новосибирской области стал обладателем миллиона рублей, подробности сообщили в «Столото».
9 августа, 09:09
Июль
30 новосибирских баров вошли в лонг-лист престижной российской премии
Список общероссийской премии Where2drink-2024 баров из Новосибирска опубликовали организаторы.
25 июля, 02:54
Миллион в лотерею выиграла счастливая жительница Новосибирска
Женщина из Новосибирска стала обладательницей одного миллиона рублей, сообщили в «Национальной лотерее».
24 июля, 10:11
Июнь
4 млн по двум билетам выиграл в лотерею стример из Новосибирска
Житель Новосибирска Олег Тиханов выиграл деньги сразу по двум билетам одного тиража лотереи «Большое Спортлото», следует из сообщения организатора розыгрыша.
28 июня, 08:21
Миллионером стал новосибирец, купив пару лотерейных билетов — он выиграл 22 млн
Житель Новосибирской области выиграл десятки миллионов рублей в лотерею, о чем сообщили в «Столото».
4 июня, 02:03
10 млн выиграла в лотерею блондинка-фотограф из Новосибирска
Удачливая женщина после выигрыша сумела правильно распорядиться деньгами, сообщает «Столото».
1 июня, 01:10
Май
По миллиону рублей выиграли две жительницы Новосибирска в лотерею
В мае сразу две сибирячки стали победительницами в лотерее «Мечталлион», сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».
16 мая, 03:31
Апрель
Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею 29 миллионов рублей
20 апреля, 04:52
Житель Новосибирской области выиграл почти 4 млн рублей в лотерее
Новосибирец забрал главный куш и стал единственным миллионером по результатам розыгрыша.
7 апреля, 03:28
Февраль
Житель Каргата стал миллионером на 23 февраля
29 февраля, 13:00
Миллионерами в 2023 году стали 19 новосибирцев
Жители Новосибирской области выигрывали деньги в лотереях. Сколько человек стали миллионерами?
8 февраля, 04:41
Январь
В 2024 году миллионерами стали 17 жителей Новосибирской области
17 жителей Новосибирской области выиграли по миллиону рублей в лотерее.
9 января, 02:47

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