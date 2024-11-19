Медиум из Новосибирска едва не вылетел из шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Posted 19 ноября, 02:46
Published 19 ноября, 02:46
Modified 19 ноября, 02:48
Updated 19 ноября, 02:48
Тимофей Руденко прошел три сложных испытания в шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+). Его соперниками стали Намтар Энзигаль и Юлий Котов — некромант и мистик. В первом задании они искали глухого человека, во втором любовника, а в третьем нарушителя заповеди.
Новосибирец хорошо справился с заданиями. Черный маг Влад Череватый решил пошутить над мистиком и поставил ему единицу. После этого ведущий Марат Башаров подсчитал баллы и сибиряк оказался на грани вылета.
Тогда Череватый дорисовал к единице ноль. Получилось десять баллов. В итоге проект никто не покинул, так как на защиту каждого встали зрители.