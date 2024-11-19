Медиум из Новосибирска едва не вылетел из шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Тимофей Руденко прошел три сложных испытания в шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+). Его соперниками стали Намтар Энзигаль и Юлий Котов — некромант и мистик. В первом задании они искали глухого человека, во втором любовника, а в третьем нарушителя заповеди.