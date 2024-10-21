atas.info
ГлавноеВсе новости

Экстрасенс

Выбрать дату
2024
Экстрасенс из Новосибирска разозлил участников мистического шоу
Новосибирец участвует в мистическом шоу: в последнем выпуске у него произошел конфликт с участниками, сообщает телеканал ТНТ.
21 октября, 08:27
Медиум из Новосибирска поразила сваху Розу Сябитову в реалити-шоу
В новом реалити «Место силы» (16+) снимается медиум из Новосибирска, которая поразила главную сваху страны, рассказали в ТНТ.
22 июля, 10:15
Страшный висоскосный 2024 год: предсказание «живого Нострадамуса» для всего мира
Високосный 2024 год обещает быть нелегким для человечества, если верить предсказаниям известного бразильского экстрасенса Атоса Саломе. В статье Daily Mail подробно изложены его мрачные прогнозы на этот год.
8 июля, 08:53
Секреты привлечения денег раскрыла новосибирская ведьма из «Битвы экстрасенсов»
Новосибирская ведьма Елена Голунова дала советы по накоплению денег: об этом она рассказала в своем подкасте.
25 июня, 02:59
Экстрасенс раскрыла любовную связь между Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце
Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала о том, какие чувства между новосибирским актером Никиты Кологривым и Агатой Муцениеце, экс-супругой другого новосибирского актера Павла Прилучного.
17 июня, 12:34
«Гадалке Маргарите» по имени Дмитрий дали 3,5 года строгача за мошенничество
За год Дмитрий Пащенко под предлогом помощи в отношениях выманил у женщины 5 млн рублей и ювелирку на 300 тысяч.
25 марта, 12:53
Экстрасенс из Новосибирска раскрыл стоимость победы в популярном шоу
Сергей Гели, биоэнергетик из Новосибирска, поделился информацией о стоимости победы в известном телевизионном шоу и о сертификатах для магов и колдунов.
7 марта, 01:37
2023
Кемеровский экстрасенс одевался «цыганкой Маргаритой» и выманивал деньги за привороты
В Новосибирске отправили за решетку Дмитрия Пащенко, подозреваемого в мошенничестве. Под видом цыганки он мог выманить у клиентки деньги за лжеприворот. Однако экстрасенс уже имеет огромный криминальный опыт.
2 августа 2023, 10:07
В Новосибирске экстрасенс приворожил сожителя сибирячки за 5 млн рублей
Суд заключил под стражу экстрасенса Дмитрия за обвинение в мошенничестве, связанным с предоставлением экстрасенсорных услуг и присвоении 5 миллионов рублей.
28 июля 2023, 05:08
2022
Проклятые новосибирцы ломанулись на прием к ведьме
Известная ведьма Елена Голунова приехала в Новосибирск, чтобы снять с горожан порчу и проклятья. Прием заявок на сеанс начался вчера, 24 ноября, а свободных мест уже нет.
25 ноября 2022, 05:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика