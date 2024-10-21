Экстрасенс

Страшный висоскосный 2024 год: предсказание «живого Нострадамуса» для всего мира

Високосный 2024 год обещает быть нелегким для человечества, если верить предсказаниям известного бразильского экстрасенса Атоса Саломе. В статье Daily Mail подробно изложены его мрачные прогнозы на этот год.