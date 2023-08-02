Кемеровский экстрасенс одевался «цыганкой Маргаритой» и выманивал деньги за привороты

В 2019 году он снял комнату в общежитии в Первомайском районе и оборудовал в ней магический салон. В течение длительного периода мошенник обманул многих новосибирцев, но в полицию обратились не все. Его поймали после того, как распоясавшийся Дмитрий отобрал все золото и 180 тысяч рублей для мнимого снятия порчи на кладбище.