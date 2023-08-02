Кемеровский экстрасенс одевался «цыганкой Маргаритой» и выманивал деньги за привороты

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Как сообщает «КП-Новосибирск», Дмитрий Пащенко родился в цыганском таборе под Ленинск-Кузнецком Кемеровской области. В возрасте 26 лет он впервые увидел там гадалку Маргариту. Возможно, именно тогда молодой человек, страдающий смешанным расстройством личности, и задумал свою криминальную эпопею.
Изучив видео с гадательными практиками и закупив кучу женской одежды с косметикой, мужчина начал охотиться на легковерных жертв. Первой из них стала продавщица в одном из местных магазинов. Зайдя в помещение, Дмитрий заговорил с женщиной и сразу же обнаружил сглаз.
Испуганная продавщица завела мошенника в подсобку, где отдала волос для снятия сглаза и всю выручку в размере 40 тысяч рублей. После завершения сеанса лжеМаргарита получила еще и продукты. Дмитрий уже праздновал победу, когда обманутая жертва осознала случившееся и обратилась в полицию.
Мужчину нашли по камерам видеонаблюдения и возбудили уголовное дело. За мошенничество цыган получил всего год и шесть месяцев условно.
Неудивительно, что он решил продолжить криминальную карьеру и вскоре едва не оставил ни с чем молодую мать в одном из поселков. После экспресс-курса гаданий женщина лишилась кофеварки, постельного белья и денег. После передачи ноутбука жертва засомневалась в экстрасенсорных способностях Дмитрия и обратилась в полицию.
Ловкая цыганка Маргарита получила срок в колонии-поселении, но по каким-то причинам должна была отправиться туда сама. Поэтому Дмитрий Пащенко решил перебраться в Новосибирск и грабить наивных жертв уже там.
В 2019 году он снял комнату в общежитии в Первомайском районе и оборудовал в ней магический салон. В течение длительного периода мошенник обманул многих новосибирцев, но в полицию обратились не все. Его поймали после того, как распоясавшийся Дмитрий отобрал все золото и 180 тысяч рублей для мнимого снятия порчи на кладбище.
На этот раз «цыганка Маргарита» получила три года в колонии-поселении и отсидела там «от звонка до звонка». Но Дмитрий Пащенко не внял предупреждению и вновь принялся за старое, помогая женщине приворожить любимого.
Вскоре, разочаровавшаяся в безрезультатном привороте жительница Новосибирска, несмотря на угрозы, обратилась в полицию. Дмитрия Пащенко задержали и отправили в СИЗО. По версии следствия, колдун мог выманить у женщины почти 5 миллионов рублей.