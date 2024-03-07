Экстрасенс из Новосибирска раскрыл стоимость победы в популярном шоу

По словам экстрасенса, человеческие клетки содержат «божественный свет», который может исчезнуть, и это приводит к заболеваниям. Его уникальная способность — заживлять рубцы и предсказывать числа в лотереях. Гели применяет методы биоэнергетики для лечения, основываясь на уверенности, что в клетках человека существует «божественный свет», без которого возникают заболевания.