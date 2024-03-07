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Сколько стоит победа

Экстрасенс из Новосибирска раскрыл стоимость победы в популярном шоу

7 марта 2024, 01:37
Фото: 1MI
Сколько стоит победа
Сергей Гели, биоэнергетик из Новосибирска, поделился информацией о стоимости победы в известном телевизионном шоу и о сертификатах для магов и колдунов.

По словам экстрасенса, человеческие клетки содержат «божественный свет», который может исчезнуть, и это приводит к заболеваниям. Его уникальная способность — заживлять рубцы и предсказывать числа в лотереях. Гели применяет методы биоэнергетики для лечения, основываясь на уверенности, что в клетках человека существует «божественный свет», без которого возникают заболевания.

Гели отметил, что в России магам и колдунам выдают официальные документы под названием «свидетельство народного целителя». Этот документ подтверждает их статус и квалификацию, пишет Сиб.фм.

Помимо этого, экстрасенс признался, что ему предлагали заплатить 200 000 евро за первое место в популярном шоу с экстрасенсами. А его знакомой предложили немного меньшую сумму — 150 тысяч евро.

Напомним, в Колыванском районе умерла знахарка баба Нина. По утверждениям местных жителей, к ней за помощью ехали со всей России.

«Лечила голову и живот»: в Новосибирской области умерла известная знахарка
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Шоу#Эмилия Губарева#Победа#Экстрасенс
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