Экстрасенс из Новосибирска раскрыл стоимость победы в популярном шоу

Posted Сегодня, 01:37
Published Сегодня, 01:37
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По словам экстрасенса, человеческие клетки содержат «божественный свет», который может исчезнуть, и это приводит к заболеваниям. Его уникальная способность — заживлять рубцы и предсказывать числа в лотереях. Гели применяет методы биоэнергетики для лечения, основываясь на уверенности, что в клетках человека существует «божественный свет», без которого возникают заболевания.
Гели отметил, что в России магам и колдунам выдают официальные документы под названием «свидетельство народного целителя». Этот документ подтверждает их статус и квалификацию, пишет Сиб.фм.
Помимо этого, экстрасенс признался, что ему предлагали заплатить 200 000 евро за первое место в популярном шоу с экстрасенсами. А его знакомой предложили немного меньшую сумму — 150 тысяч евро.
Напомним, в Колыванском районе умерла знахарка баба Нина. По утверждениям местных жителей, к ней за помощью ехали со всей России.