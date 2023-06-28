В свойственной ему манере ведения блога Евгений Шестернин предположил, что это юмор: «Это точно не симптомы головокружения от фантомного голода, не пленение предвкушения очередных выходных на даче, не субтитры урчаний желудка и не проделки кишечника извилин. Возможно, это юмор».