atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Изображение материала

Министр экологии пожаловался на «шашлычные» комментарии новосибирцев о сбитых лосях

28 июня 2023, 06:48
Фото: Группа Вконтакте Евгения Шестернина
Лоси стали все чаще встречаться на территории Новосибирской области
Министра экологии Новосибирской области Евгения Шестернина возмутило циничное отношение новосибирцев к гибели животных на дорогах.

Евгений Шестернин в соцсетях возмутился и попытался понять причину комментариев про шашлыки к постам про лосей: «Сегодня читаю новые и перечитываю старые, чтобы понять причину рефлекторного сведения мыслей к съедению лося в любом его состоянии».

Самые яркие среди комментариев:

  • «Сколько котлет лежит»
  • «Пора вместе с правами лицензии выдавать»
  • «Хороший шашлык у кого-то опять будет. Второй лось за неделю…»

В свойственной ему манере ведения блога Евгений Шестернин предположил, что это юмор: «Это точно не симптомы головокружения от фантомного голода, не пленение предвкушения очередных выходных на даче, не субтитры урчаний желудка и не проделки кишечника извилин. Возможно, это юмор».

Министр экологии подчеркивает, что за черным юмором скрывается страх. Комментаторы к новому посту согласны с ним, а также считают, что такие комментарии появляются из-за отсутствия эмпатии, постоянного стресса и желания привлечь к себе внимание.

Порушил грядки. В Новосибирске лось забрался на дачный участок и напугал сибиряков
Узнать подробнее

Лось забрался на дачный участок под Новосибирском и разрушил грядки.

#Ольга Храмушкина#Лось#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Евгений Шестернин
Подпишитесь
Мощный град обрушился на Чановский район Новосибирской области
Вчера, 16:15
Град размером с яйцо обрушился на несчастный Омск. Дойдет ли беда до Новосибирска?
Вчера, 09:29
Новосибирцы завалили соцсети фотографиями вымеобразных облаков
Сегодня, 01:17
Новосибирец похудел на 100 кг после 13 лет, проведенных взаперти в квартире, и диеты
Сегодня, 02:55
Милота зашкаливает! Пара манулов выгуляла пять котят в Новосибирском зоопарке
Вчера, 11:25