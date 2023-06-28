Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Евгений Шестернин в соцсетях возмутился и попытался понять причину комментариев про шашлыки к постам про лосей: «Сегодня читаю новые и перечитываю старые, чтобы понять причину рефлекторного сведения мыслей к съедению лося в любом его состоянии».
Самые яркие среди комментариев:
В свойственной ему манере ведения блога Евгений Шестернин предположил, что это юмор: «Это точно не симптомы головокружения от фантомного голода, не пленение предвкушения очередных выходных на даче, не субтитры урчаний желудка и не проделки кишечника извилин. Возможно, это юмор».
Министр экологии подчеркивает, что за черным юмором скрывается страх. Комментаторы к новому посту согласны с ним, а также считают, что такие комментарии появляются из-за отсутствия эмпатии, постоянного стресса и желания привлечь к себе внимание.
Лось забрался на дачный участок под Новосибирском и разрушил грядки.