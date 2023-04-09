Под Новосибирском в Кудряшовском бору построят центр лечения диких животных

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В своем ТГ-канале министр природы ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин объяснил, что власти уже нашли подходящее место для размещения центра для лечения и реабилитации диких животных.
«Посмотрели подходящие для строительства реабилитационного центра места в Кудряшовском бору. Это будет центр для лечения и ветеринарной реабилитации животных», — уточнил глава министерства.
После лечения, животных отпустят в заказник или в привычную среду обитания. Планируется открыть центр в 2025 году. Напомним, ранее мы рассказывали, что в Новосибирском зоопарке с 1 апреля повысились цены за билеты. Теперь вход для взрослого стоит 500 рублей.