atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Изображение материала

Центр лечения диких животных построят под Новосибирском в 2025 году

9 апреля 2023, 07:24
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Центр откроют в 2025 году

Под Новосибирском в Кудряшовском бору построят центр лечения диких животных

В Кудряшовском бору в пригороде Новосибирска построят центр для реабилитации диких животных, о чем сообщил министр природы Евгений Шестернин.

В своем ТГ-канале министр природы ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин объяснил, что власти уже нашли подходящее место для размещения центра для лечения и реабилитации диких животных.

«Посмотрели подходящие для строительства реабилитационного центра места в Кудряшовском бору. Это будет центр для лечения и ветеринарной реабилитации животных», — уточнил глава министерства.

После лечения, животных отпустят в заказник или в привычную среду обитания. Планируется открыть центр в 2025 году. Напомним, ранее мы рассказывали, что в Новосибирском зоопарке с 1 апреля повысились цены за билеты. Теперь вход для взрослого стоит 500 рублей. 

В Новосибирском зоопарке вырастут цены на билеты с 1 апреля 2023
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Лечение#Животные#Министр#Евгений Шестернин#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
6 апреля 11:17
Нейросеть показала, как будет выглядеть Новосибирск в 3023 году
Вчера, 01:22
Пошлина, фрахт, автовоз: как подорожали «праворульные» автомобили для новосибирцев
7 апреля 13:12
Бойцы элитного батальона «Вега» из Новосибирска едва не погибли в зоне СВО
Сегодня, 04:01
В Новосибирске загорелось строящееся здание ЖК «Расцветай на Красном»
Сегодня, 04:10
Известная телеведущая Елена Малышева объявила Новосибирск центром России
Сегодня, 02:45