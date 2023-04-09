Под Новосибирском в Кудряшовском бору построят центр лечения диких животных

После лечения, животных отпустят в заказник или в привычную среду обитания. Планируется открыть центр в 2025 году. Напомним, ранее мы рассказывали, что в Новосибирском зоопарке с 1 апреля повысились цены за билеты. Теперь вход для взрослого стоит 500 рублей.