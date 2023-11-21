В новосибирских лесничествах ели охраняют дронами

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Охрана новогодних деревьев осуществляется круглосуточно. Для выявления нарушителей используют дроны.
«Лесничества начали усиленно, ежедневно и круглосуточно охранять хвойные деревья. Уже летают хищные беспилотники и пристально охотятся за зарплатами, перспективами, должностями, свободой, нервами, сном, техникой, слезами и оправданиями нарушителей», — написал министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин в Telegram-канале.
Нарушителям грозит штраф от трех тысяч до трех миллионов рублей. «Размер штрафа и срок ареста зависит от статуса нарушителя, аппетита топора и пилы», — отметил Евгений Шестернин.