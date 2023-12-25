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Елки

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2023
В Новосибирске елки проверили на безопасность
25 декабря 2023, 12:30
Вонючим красным порошком посыпают елки в парках Новосибирска
В Новосибирске продолжают защищать ели от незаконной вырубки. С этой целью их обрабатывают специальным порошком.
6 декабря 2023, 09:31
В новосибирских лесничествах ели охраняют дронами
В лесничествах Новосибирска начали усиленно охранять деревья. Решившим срубить елку грозит крупный штраф.
21 ноября 2023, 10:00
Чтобы уложиться в срок: в Новосибирске начали украшать ели к Новому году
В Новосибирске начали готовиться к Новому году. Главный символ праздника — ели — уже начали украшать гирляндами.
1 ноября 2023, 12:23
2022
В Новосибирске закрыли "левые" елочные базары
В Новосибирске на незаконных елочных базарах конфисковали больше ста елок: городские власти сообщили, что в Октябрьском районе Новосибирска демонтировали два самовольно возникших елочных базара — на Высоцкого 45/1 и на Кирова 25.
26 декабря 2022, 11:45
Почти 20 тысяч сосен, пихт и елок заготовят к Новому году
Сезон заготовки главного атрибута праздника, новогодних елок, начался в 16 районах Новосибирской области и продлится он до 31 декабря.
13 декабря 2022, 17:18

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