Почти 20 тысяч сосен, пихт и елок заготовят в Новому году

У лесных хозяйств региона началась горячая пора. Заготовка новогодних деревьев подразумевает одновременно и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление лесов. Заготовительные работы позволят проредить лесные массивы и регулировать густоту деревьев. А у жителей региона появится возможность приобрести к Новому году живую елочку-красавицу, которая в прямом смысле слова на праздник к нам идет.

«Рубки направлены на улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев целевой древесной породы, а также на регулирование густоты лесных насаждений. Такие рубки не наносят урона экологии, наоборот, прореживание позволяет другим деревьям получать больше света и пространства для роста», — цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерия Шрейдера.

Пахуче-колючее удовольствие доставят в города 15 лесничеств — Болотнинское, Венгеровское, Доволенское, Искитимское Мошкоское, СузунскоеТатарское, Чановское и другие.

В лесостепной зоне Новосибирской области будут заготавливать сосну и ель, в присалаирских лесных массивах — пихту. Новогодняя вырубка будет проходить под контролем регионального минприроды.

В прошлом году в города и поселки Новосибирской области привезли 30 тысяч вечнозеленых пород деревьев. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии правительства региона, руководствуясь опытом и опросов прошлых лет, пришли к выводу, что 20 000 деревьев к новогоднему празднику будет более, чем достаточно.