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Охрана новогодней елки в центре Новосибирска: сколько стоит и зачем она нужна

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
Охранять елку будут по 2 охранника

Новогоднюю елку в центре Новосибирска начнут охранять за 700 тысяч рублей

В Новосибирске возьмут под охрану главную новогоднюю елку, о чем свидетельствует сайт госзакупок.

Из документации следует, что с 1 декабря на площади Ленина начнут охранять елку, которую недавно установили. Делать это будут сотрудники ЧОП «Сателлит Сиб». Оплата за услуги охранников составила 695 тысяч рублей.

Кроме елки, сотрудники ЧОПа будут охранять фотозоны, аллеи, ледяной городок в Театральном сквере и «Домик снежинки» на Михайловской набережной, пишет «BFM Новосибирск».

Режим работы следующий: с 1 по 22 декабря нести охрану будут с 14:00 и до утра, а с 23 декабря по 15 января – круглосуточно. Ранее эта же компания уже охраняла главные достопримечательности Нового года.

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Напомним, что оформление елки обошлось властям в 1,7 млн рублей. Новогоднее дерево уберут в феврале.

#Новосибирск#Елка#Охрана#Эмилия Губарева
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