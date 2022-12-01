Новогоднюю елку в центре Новосибирска начнут охранять за 700 тысяч рублей

Из документации следует, что с 1 декабря на площади Ленина начнут охранять елку, которую недавно установили. Делать это будут сотрудники ЧОП «Сателлит Сиб». Оплата за услуги охранников составила 695 тысяч рублей.
Кроме елки, сотрудники ЧОПа будут охранять фотозоны, аллеи, ледяной городок в Театральном сквере и «Домик снежинки» на Михайловской набережной, пишет «BFM Новосибирск».
Режим работы следующий: с 1 по 22 декабря нести охрану будут с 14:00 и до утра, а с 23 декабря по 15 января – круглосуточно. Ранее эта же компания уже охраняла главные достопримечательности Нового года.
Напомним, что оформление елки обошлось властям в 1,7 млн рублей. Новогоднее дерево уберут в феврале.