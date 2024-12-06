В Новосибирске новогодние елки подорожали на треть

Пихты и ели на специализированных площадках выросли в цене приблизительно на 30% по сравнению декабрем прошлого года. Цена на ели и сосенки начинается от 2,5 тысяч рублей. За более популярные у новосибирцев пихты просят от 6 тысяч и более. Статная лесная красавица обойдется в 15 тысяч, некоторые продавцы выставляют ценник еще выше.