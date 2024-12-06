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Posted 6 декабря, 12:21

Published 6 декабря, 12:21

Modified 6 декабря, 12:23

Updated 6 декабря, 12:23

Инфляция коснулась и рынка новогодних деревьев

В Новосибирске новогодние елки подорожали на треть

6 декабря 2024, 12:21
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Инфляция коснулась и рынка новогодних деревьев
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Ценник на первых елочных базарах расстраивает новосибирцев, готовящихся к празднованию Нового года.

Пихты и ели на специализированных площадках выросли в цене приблизительно на 30% по сравнению декабрем прошлого года. Цена на ели и сосенки начинается от 2,5 тысяч рублей. За более популярные у новосибирцев пихты просят от 6 тысяч и более. Статная лесная красавица обойдется в 15 тысяч, некоторые продавцы выставляют ценник еще выше.

Всего мэрия в этом году выделила 35 площадок в разных районах города для организации торговли новогодними деревьями. Их адреса можно посмотреть здесь. Пока елочные базары заработали еще не в полную силу. Сейчас большинство деревьев, которые выставлены на продажу, привезены из Красноярского края, сообщает издание BFM-Новосибирск.

А тем временем, скоро на экраны выходит фильм «Елки 11». О некоторых сюжетных линиях и актерском составе мы рассказываем в этом материале.

Аномальное тепло придет в Новосибирск на Новый год
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