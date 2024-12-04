Топ уходящих в прошлое обязательных атрибутов Нового года времен СССР

Когда я была маленькой, Дед Мороз под елкой был неотъемлемой частью новогоднего декора. Его борода из ваты блестела на свету, и казалось, что он только что вышел из снежной метели. В нашей семье эта фигурка стояла под елкой из года в год, а потом исчезла — жаль, сейчас бы я его поставила под елку. В некоторых домах вместе с дедушкой рядом также стояла Снегурочка. Зачастую эти фигуры делали из папье-маше, ваты, обтягивали тканью. Сегодня вместо Деда Мороза под елкой чаще можно увидеть декоративных оленей, санки или сов.