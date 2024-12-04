Топ уходящих в прошлое обязательных атрибутов Нового года времен СССР

Posted 4 декабря, 10:35
Published 4 декабря, 10:35
Modified 4 декабря, 10:37
Updated 4 декабря, 10:37
Данная статья написана от первого лица, отражает личное мнение автора и является его субъективным взглядом на тему.
Каждый Новый год я встречала со своими родителями. Мы всегда вместе украшали квартиру игрушками, некоторым из которых уже полвека, готовили большое количество праздничных блюд, несмотря на то, что отмечали вчетвером. Новый год в этой обстановке казался ярким, весёлым и вкусным. В этот раз я впервые решила отпраздновать самостоятельно — с мужем, друзьями в своей квартире, поэтому впервые мы столкнулись с покупкой елки и игрушек. Во время планирования я заметила, что сейчас к торжеству готовятся не так, как раньше. И вот почему…
Советские стеклянные игрушки для меня — это не просто украшения, а маленькие произведения искусства, в которых отражался дух времени. Елка у моих родителей всегда была яркой — красные, синие, желтые цвета разных оттенков. Игрушки разных форм и размеров — не только шары. После Великой Отечественной войны на елках появлялись самолеты, танки и собаки-санитары, напоминающие о военных годах. В эпоху Хрущева — символы сельского хозяйства (да-да, та самая кукуруза), а после полета Гагарина — стеклянные ракеты и космонавты с надписью «СССР».
Я помню, как бабушка рассказывала, что в их доме каждую игрушку хранили с любовью. У них была коробка стеклянных шаров, которые покупались годами. Когда в 60-х дедушка принес домой целую новую коллекцию, это было событием. Мыть игрушки, аккуратно развешивать их на елке — для семьи это было настоящим ритуалом.
Попробуйте собрать яркую и интересную коллекцию сейчас. Полки магазинов заполнены шарами, их даже продают поштучно. Только вот в чем дело, обойдя ряды двух крупных гипермаркетов я заметила, что стеклянных шаров почти нет. Все из самого дешевого пластика. Плюс — он не бьется, минус — елка сразу выглядит беднее. Кроме того, 90% всех товаров — простые шары. Самое неприятно — это тренд на «бежевое», из-за чего многие украшения выглядят блеклыми, а единственный яркий цвет — красный.
В советское время живая ель была главным символом праздника. Но ее покупка превращалась в целую эпопею. Помню, как бабушка рассказывала, что на елочных базарах приходилось выбирать из тех, что остались: то кривая, то лысоватая. А потом елку нужно было установить — в ведро с песком или на деревянный крест, замаскировав его ватой.
Конечно, советская елка могла быть не самой эстетичной, зато сколько историй и анекдотов связано со срочной покупкой елки. Но самое главное — запах, тот самый, новогодний. Хотя сейчас молодые люди стараются воссоздать новогодний аромат дома. В продаже я заметила большое количество самых разнообразных ароматизаторов, свечей, диффузоров с ароматом елки. Но сейчас тренды предлагают «западные» ароматы вроде имбирного печенья.
Сейчас я ставлю искусственную ель. Это удобно, экологично, долговечно. Но, признаюсь, мне не хватает главного — запаха хвои, который сразу приносит ощущение праздника. Поэтому я буду покупать маленький лапник, чтобы хоть немного вернуть это чувство.
Красная звезда на макушке елки в советское время была обязательным атрибутом. У нас дома такая звезда мерцала благодаря маленькой лампочке. Она будто оживала, когда загорался свет.
Сегодня в магазинах продают золотые, серебряные и светодиодные верхушки. Красные звезды почти исчезли. Пару таких я смогла найти только на маркетплейсах. Считаю, что такая яркая кремлевская звезда выглядит пусть и официально, но празднично. Мой муж, увидев такую звезду ужаснулся и сказал «Это что-то совсем не новогоднее, полицейская елка какая-то будет».
Изменения коснулись также и гирлянд. Правда, не такие сильные. В магазинах все также можно найти большой разнообразие разноцветных лампочек. Но сейчас появилась тенденция покупать легкую иллюминацию в виде длинных нитей со светящимися капельками — такие гирлянды называют «росой».
Когда я была маленькой, Дед Мороз под елкой был неотъемлемой частью новогоднего декора. Его борода из ваты блестела на свету, и казалось, что он только что вышел из снежной метели. В нашей семье эта фигурка стояла под елкой из года в год, а потом исчезла — жаль, сейчас бы я его поставила под елку. В некоторых домах вместе с дедушкой рядом также стояла Снегурочка. Зачастую эти фигуры делали из папье-маше, ваты, обтягивали тканью. Сегодня вместо Деда Мороза под елкой чаще можно увидеть декоративных оленей, санки или сов.
А помните, как декорировали дом ватой? Ей обкладывали саму елку, делали новогодние композиции. Вата имитировала снег. Сейчас ее заменили баллончики со спреем в виде искусственного снега. Правда, их в основном применяют на окна.
Тренды меняются, но хочется, чтобы хотя бы что-то оставалось неизменным. Поэтому в этом году я стараюсь найти самые яркие и необычные игрушки и теперь хочу найти советскую фигурку Деда Мороза. Пусть с потертой краской и чуть распушившейся бородой — он все еще будет главным волшебником моего праздника.