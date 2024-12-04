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Posted 4 декабря, 10:35

Published 4 декабря, 10:35

Modified 4 декабря, 10:37

Updated 4 декабря, 10:37

Девочка наряжает елку

Топ уходящих в прошлое обязательных атрибутов Нового года времен СССР

4 декабря 2024, 10:35
Фото: Почтовая карточка, худ. В. Иванов.. Девочка наряжает елку
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Советский и современный Новый год — пусть один и тот же праздник, но со своими различиями. Сегодня многое из советского новогоднего наследия забыто, изменилось или превратилось в раритет. Давайте вспомним, как украшали праздники наши родители и бабушки, и какие вещи постепенно ушли из обихода.

Данная статья написана от первого лица, отражает личное мнение автора и является его субъективным взглядом на тему.

Каждый Новый год я встречала со своими родителями. Мы всегда вместе украшали квартиру игрушками, некоторым из которых уже полвека, готовили большое количество праздничных блюд, несмотря на то, что отмечали вчетвером. Новый год в этой обстановке казался ярким, весёлым и вкусным. В этот раз я впервые решила отпраздновать самостоятельно — с мужем, друзьями в своей квартире, поэтому впервые мы столкнулись с покупкой елки и игрушек. Во время планирования я заметила, что сейчас к торжеству готовятся не так, как раньше. И вот почему…

«Бежевый тренд» и исчезновение стеклянных игрушек

Советские стеклянные игрушки для меня — это не просто украшения, а маленькие произведения искусства, в которых отражался дух времени. Елка у моих родителей всегда была яркой — красные, синие, желтые цвета разных оттенков. Игрушки разных форм и размеров — не только шары. После Великой Отечественной войны на елках появлялись самолеты, танки и собаки-санитары, напоминающие о военных годах. В эпоху Хрущева — символы сельского хозяйства (да-да, та самая кукуруза), а после полета Гагарина — стеклянные ракеты и космонавты с надписью «СССР».

Советские елочные игрушкиСоветские елочные игрушки
Советские елочные игрушкиСоветские елочные игрушки
Советские елочные игрушкиСоветские елочные игрушки
Советские елочные игрушкиСоветские елочные игрушки
Советские елочные игрушки. Фото: Авито
Редкую елочную игрушку продают за 200 тысяч — как выглядит шедевр времен СССР
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Я помню, как бабушка рассказывала, что в их доме каждую игрушку хранили с любовью. У них была коробка стеклянных шаров, которые покупались годами. Когда в 60-х дедушка принес домой целую новую коллекцию, это было событием. Мыть игрушки, аккуратно развешивать их на елке — для семьи это было настоящим ритуалом.

Попробуйте собрать яркую и интересную коллекцию сейчас. Полки магазинов заполнены шарами, их даже продают поштучно. Только вот в чем дело, обойдя ряды двух крупных гипермаркетов я заметила, что стеклянных шаров почти нет. Все из самого дешевого пластика. Плюс — он не бьется, минус — елка сразу выглядит беднее. Кроме того, 90% всех товаров — простые шары. Самое неприятно — это тренд на «бежевое», из-за чего многие украшения выглядят блеклыми, а единственный яркий цвет — красный.

Никакого запах Нового года

В советское время живая ель была главным символом праздника. Но ее покупка превращалась в целую эпопею. Помню, как бабушка рассказывала, что на елочных базарах приходилось выбирать из тех, что остались: то кривая, то лысоватая. А потом елку нужно было установить — в ведро с песком или на деревянный крест, замаскировав его ватой.

Конечно, советская елка могла быть не самой эстетичной, зато сколько историй и анекдотов связано со срочной покупкой елки. Но самое главное — запах, тот самый, новогодний. Хотя сейчас молодые люди стараются воссоздать новогодний аромат дома. В продаже я заметила большое количество самых разнообразных ароматизаторов, свечей, диффузоров с ароматом елки. Но сейчас тренды предлагают «западные» ароматы вроде имбирного печенья.

Елка в Советском СоюзеЕлка в Советском Союзе
Елка в Советском СоюзеЕлка в Советском Союзе
Елка в Советском СоюзеЕлка в Советском Союзе
Елка в Советском СоюзеЕлка в Советском Союзе
Елка в Советском Союзе. Фото: culture.ru

Сейчас я ставлю искусственную ель. Это удобно, экологично, долговечно. Но, признаюсь, мне не хватает главного — запаха хвои, который сразу приносит ощущение праздника. Поэтому я буду покупать маленький лапник, чтобы хоть немного вернуть это чувство.

«Погонная» красная звезда и тренд на гирлянды-капельки

Красная звезда на макушке елки в советское время была обязательным атрибутом. У нас дома такая звезда мерцала благодаря маленькой лампочке. Она будто оживала, когда загорался свет.

Звезда на елку из СССРЗвезда на елку из СССР
Звезда на елку из СССРЗвезда на елку из СССР
Звезда на елку из СССРЗвезда на елку из СССР
Звезда на елку из СССР. Фото: Авито

Сегодня в магазинах продают золотые, серебряные и светодиодные верхушки. Красные звезды почти исчезли. Пару таких я смогла найти только на маркетплейсах. Считаю, что такая яркая кремлевская звезда выглядит пусть и официально, но празднично. Мой муж, увидев такую звезду ужаснулся и сказал «Это что-то совсем не новогоднее, полицейская елка какая-то будет».

Изменения коснулись также и гирлянд. Правда, не такие сильные. В магазинах все также можно найти большой разнообразие разноцветных лампочек. Но сейчас появилась тенденция покупать легкую иллюминацию в виде длинных нитей со светящимися капельками — такие гирлянды называют «росой».

Борода из ваты больше не из ваты

Когда я была маленькой, Дед Мороз под елкой был неотъемлемой частью новогоднего декора. Его борода из ваты блестела на свету, и казалось, что он только что вышел из снежной метели. В нашей семье эта фигурка стояла под елкой из года в год, а потом исчезла — жаль, сейчас бы я его поставила под елку. В некоторых домах вместе с дедушкой рядом также стояла Снегурочка. Зачастую эти фигуры делали из папье-маше, ваты, обтягивали тканью. Сегодня вместо Деда Мороза под елкой чаще можно увидеть декоративных оленей, санки или сов.

Дед Мороз под елкуДед Мороз под елку
Дед Мороз под елку. Фото: Авито

А помните, как декорировали дом ватой? Ей обкладывали саму елку, делали новогодние композиции. Вата имитировала снег. Сейчас ее заменили баллончики со спреем в виде искусственного снега. Правда, их в основном применяют на окна.

Тренды меняются, но хочется, чтобы хотя бы что-то оставалось неизменным. Поэтому в этом году я стараюсь найти самые яркие и необычные игрушки и теперь хочу найти советскую фигурку Деда Мороза. Пусть с потертой краской и чуть распушившейся бородой — он все еще будет главным волшебником моего праздника.

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