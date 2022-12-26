В Новосибирске закрыли "левые" елочные базары

Демонтаж провела служба управления художественного облика, а основанием для закрытия незаконных торговых точек стало решение специальной комиссии.
Так, 14 декабря с базара на улице Высоцкого вывезли 114 хвойных деревьев и 152 набора еловых ветвей. 20 декабря с улицы Кирова — 18 елей.
Ранее сообщалось, что всего 115 площадок для елочных базаров согласовано мэрией Новосибирска на декабрь 2022 года. На данный момент заключены договоры на продажу елок по 36 адресам, а это значит, что в ближайшее время по этим адресам можно будет купить живую ель для встречи Нового года