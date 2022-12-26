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В Новосибирске закрыли "левые" елочные базары

Сегодня, 11:45
Фото: 1MI
"Левые" елочные базары будут ликвидировать безжалостно

В Новосибирске на незаконных елочных базарах конфисковали больше 130 деревьев

В Новосибирске на незаконных елочных базарах конфисковали больше ста елок: городские власти сообщили, что в Октябрьском районе Новосибирска демонтировали два самовольно возникших елочных базара — на Высоцкого 45/1 и на Кирова 25.

Демонтаж провела служба управления художественного облика, а основанием для закрытия незаконных торговых точек стало решение специальной комиссии.

Так, 14 декабря с  базара на улице Высоцкого вывезли 114 хвойных деревьев и 152 набора еловых ветвей.  20 декабря с улицы Кирова — 18 елей.

Проштрафившиеся торговцы подписали протоколы об административном правонарушении. Предприниматели нарушили закон Новосибирской области — "Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Ранее сообщалось, что всего 115 площадок для елочных базаров согласовано мэрией Новосибирска на декабрь 2022 года. На данный момент заключены договоры на продажу елок по 36 адресам, а это значит, что в ближайшее время по этим адресам можно будет купить живую ель для встречи Нового года

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#Базар#Закрытие#Город#Новосибирск#Елки
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