atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирской области возбуждено дело против браконьера, убившего лося в заказнике

Сегодня, 05:55
Фото: 1MI
В Новосибирской области правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на лося в заказнике Сузунского района, о чем сообщают в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, 28-летний мужчина совершил незаконную охоту на лося. Сделал он это на территории заказника «Сузунский». Браконьера быстро вычислили. При осмотре его дачного участка, полицейские нашли ружье, тушу лося, патроны и одежду с кровью.

Свою вину охотник признал. Разрешения на добычу у него не было. В отношении браконьера возбудили уголовное дело. Ущерб животному миру составил 80 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее был задержан браконьер из Убинского района. Возбуждено уголовное дело.

#Общество#Город#Экология#Новосибирская область#Полиция#2022#Животные#Смерть#Эмилия Каплунская
Подпишитесь
Минздрав Новосибирской области прокомментировал суд по концессии семи поликлиник
Вчера, 18:53
24 тысячи человек уехали из Новосибирской области за последние полгода
Вчера, 09:27
Громкий скандал с новосибирской постановкой «Тангейзер» попал в книгу Джоан Роулинг
Вчера, 12:09
Земли военного городка в Новосибирске сняли с аукциона
Вчера, 14:44
Народный артист Михайлов прочел стихи мобилизованным в Новосибирске
Вчера, 15:55
Жуткий холод и мокрый снег нагрянет в Новосибирск на новой неделе
Вчера, 12:52