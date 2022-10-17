По данным ведомства, 28-летний мужчина совершил незаконную охоту на лося. Сделал он это на территории заказника «Сузунский». Браконьера быстро вычислили. При осмотре его дачного участка, полицейские нашли ружье, тушу лося, патроны и одежду с кровью.
Свою вину охотник признал. Разрешения на добычу у него не было. В отношении браконьера возбудили уголовное дело. Ущерб животному миру составил 80 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее был задержан браконьер из Убинского района. Возбуждено уголовное дело.