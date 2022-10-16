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Браконьера задержали за убийство лося в Новосибирской области

Сегодня, 05:27
Фото: 1MI
В Новосибирской области задержан охотник, который незаконно убил лося, о чем сообщают в ГУ МВД по региону.

По данным МВД, 9 октября в ведомство донесли о факте незаконной охоты недалеко от села Кожурла. Тогда был задержан 31-летний браконьер – житель Убинского района. При обыске правоохранители изъяли у него  ружье, патроны, 25 кг мяса, шкуру и нож.

Свою вину подозреваемый признал. Выяснилось, что у него не было разрешения на добычу лося. Ущерб животному миру составил 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее пенсионера поймали за охоту на лося в Сузунском районе Новосибирской области. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область#2022#Охота#Животные
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