Браконьера задержали за убийство лося в Новосибирской области

По данным МВД, 9 октября в ведомство донесли о факте незаконной охоты недалеко от села Кожурла. Тогда был задержан 31-летний браконьер – житель Убинского района. При обыске правоохранители изъяли у него ружье, патроны, 25 кг мяса, шкуру и нож.