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Пенсионера поймали за охоту на лося в Новосибирской области

Сегодня, 08:47
Фото: УМВД по Новосибирской области
В Сузунском районе Новосибирской области полицейские задержали пенсионера, который убил лося во время незаконной охоты. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, полиция выехала на место преступления и увидела автомобиль УАЗ. В машине нашли шерсть, а также следы крови. Вдоль дороги лежали разделанная туша лося, два ружья и 4 ножа. Оказалось, что 72-летний пенсионер попытался избавиться от оружия, узнав, что по его следу идут полицейские.

Выяснилось, что новосибирец отстрелил лося, не имея на это разрешения. В преступлении он сознался и даже показал место. Причиненный ущерб животному миру – 80 тысяч рублей. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Пенсионер находится под подпиской о невыезде.

#Криминал#Общество#Происшествия#Экология#Новосибирская область#2022#Охота#Животные#Эмилия Каплунская
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