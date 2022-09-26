Пенсионера поймали за охоту на лося в Новосибирской области

По данным ведомства, полиция выехала на место преступления и увидела автомобиль УАЗ. В машине нашли шерсть, а также следы крови. Вдоль дороги лежали разделанная туша лося, два ружья и 4 ножа. Оказалось, что 72-летний пенсионер попытался избавиться от оружия, узнав, что по его следу идут полицейские.
Выяснилось, что новосибирец отстрелил лося, не имея на это разрешения. В преступлении он сознался и даже показал место. Причиненный ущерб животному миру – 80 тысяч рублей. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Пенсионер находится под подпиской о невыезде.