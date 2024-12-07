На улицах Новосибирска появились еще две новогодние елки

Празднично украшенные новогодние елки установили на площади имени Гарина-Михайловского в Железнодорожном районе Новосибирска и на площадке перед зданием администрации Дзержинского района. Всего в городе появится девять больших елок, сообщили в муниципалитете. В целом праздничное украшение города ведется как за счет бюджета, так и за средства частного бизнеса.