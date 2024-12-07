На улицах Новосибирска появились еще две новогодние елки

Posted 7 декабря, 03:15
Published 7 декабря, 03:15
Modified 7 декабря, 03:17
Updated 7 декабря, 03:17
Празднично украшенные новогодние елки установили на площади имени Гарина-Михайловского в Железнодорожном районе Новосибирска и на площадке перед зданием администрации Дзержинского района. Всего в городе появится девять больших елок, сообщили в муниципалитете. В целом праздничное украшение города ведется как за счет бюджета, так и за средства частного бизнеса.
Традиция организовать новогодние городки и районные елки уходит корнями в прошлое. В специальном материале мы собрали фотографии локальных новогодних городских мест празднования времен СССР.
Ну, а поставить елку дома в этом году новосибирцам обойдется примерно на треть дороже, чем в декабре-2023.