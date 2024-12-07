atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 03:15

Published 7 декабря, 03:15

Modified 7 декабря, 03:17

Updated 7 декабря, 03:17

На улицах города создают праздничное настроение

На улицах Новосибирска появились еще две новогодние елки

7 декабря 2024, 03:15
Фото: Артем Шершнев. atas.info. На улицах города создают праздничное настроение
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Праздничные украшения устанавливают муниципальные рабочие, сообщили в пресс-центре мэрии.

Празднично украшенные новогодние елки установили на площади имени Гарина-Михайловского в Железнодорожном районе Новосибирска и на площадке перед зданием администрации Дзержинского района. Всего в городе появится девять больших елок, сообщили в муниципалитете. В целом праздничное украшение города ведется как за счет бюджета, так и за средства частного бизнеса.

Традиция организовать новогодние городки и районные елки уходит корнями в прошлое. В специальном материале мы собрали фотографии локальных новогодних городских мест празднования времен СССР.

Ну, а поставить елку дома в этом году новосибирцам обойдется примерно на треть дороже, чем в декабре-2023.

От сада Сталина до площади Ленина: история главной новогодней елки Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Панк, ретро и бантики: какого цвета будут елки в 2025 году и чем их украшатьЗолушка по-новому: в кино выходит очередной фильм новогодней франшизы «Елки 11»Расписание автобусов и метро на Новый год в Новосибирске — подробный список
#Новосибирск#Праздник#Зима#Елки#Новогодние украшения#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика