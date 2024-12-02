Новогодний Новосибирск времен СССР — вспоминаем места размещения праздничных елок

Posted 2 декабря, 10:56
Published 2 декабря, 10:56
Modified 2 декабря, 10:58
Updated 2 декабря, 10:58
Центральную новогоднюю городскую елку традиционно ставили в центре Новосибирска. Первые документальные свидетельства о ее появлении в саду имени Сталина (сейчас это Центральный парк) относятся к 1942 году. В начале 50-х годов елка переехала на площадь Ленина, где с перерывом на несколько лет (когда ее снова переносили в Центральный парк) и появлялась каждый год вплоть до наших дней.
Но в районах города тоже старались создать праздничное новогоднее настроение. Тем более, что ехать из отдаленных частей Новосибирска в центр было отдельным приключением. Например, когда не было метро, жители Левобережья поездку на другой берег называли «поездкой в город». Неудивительно, что в Ленинском районе сооружали свои елки. Например, перед кинотеатром «Аврора» на проспекте Маркса.
Еще одним местом притяжения детворы в Ленинском районе была вот такая конструкция на улице Станиславского. Позже на этой площадке возведут Монумент Славы.
Ракетой был оформлен и новогодний городок с большой елкой, который строили в 60-е году на площади Маркса. Житель современного Новосибирска, конечно, не узнает в этом фото центр Левобережья. Еще не построен даже дом-стена, где разместится магазин «Кристалл». Поэтому видны здания по улице Сибиряков-Гвардейцев. По воспоминаниям местных жителей, железный каркас для сооружения елки никуда не убирали, и он круглогодично возвышался над площадью вплоть до конца 70-х годов.
Калининский район в советские время занимал в городе особое положение. Своим возникновением он обязан строительству гиганта атомной промышленности, Новосибирского завода химконцентратов. Как тогда говорили, район был «на московском снабжении». В плане досуга жителей огромный завод мог позволить себе многое, в том числе и и шикарную районную елку, которая могла конкурировать с главной городской.
«В 80-х мы с родителями ходили плавать в бассейн „Нептун“. Честно сказать, бассейн мне никогда не нравился — там было холодно и пахло хлоркой. Но после него мы обычно заходили в кофейню на Богдашке, был такой ритуал. Кофейня вообще тогда для меня была чем-то экзотическим, а там еще давали невероятно вкусные пирожные, вкуснее я нигде больше не ел. А с приближением Нового года я был бы готов ходить в бассейн, наверное, каждый день, потому что потом мы шли в сквер, по-моему, он был там, где улица 25 лет Октября. Не знаю, чем так притягательна была эта елка и снежный городок, но в памяти остались совершенно теплые воспоминания, как о чем-то очень уютном и домашнем», — поделился с Atas.Info житель Новосибирска Сергей Кисловский.
А для строительства снежного городка в Академгородке перекрывали для движения улицу Ильича, напротив Торгового центра и ДК «Академия», который изначально назывался «Кинотеатр „Москва“. К строительству снежного городка в научном центре, жители которого выбирались „в город“ только по большой необходимости, подходили очень ответственно.
«Его открывали в декабре, и мы каждый день после школы, шли на елку к ТЦ и могли там пропадать часами. Вахтерши ДК „Академия“ пускали нас погреться, когда замерзнем. И снова на горку. Был большой лабиринт, лабиринт поменьше, большая горка со скатом из досок, на которой все катались на фанерках или картонках. Была горка поменьше, сделанная целиком из снега. И что любопытно, елка, а она мне казалась огромной, была украшена, в том числе, самодельными игрушками, которые мастерили в местных детских клубах», — вспоминает жительница Академгородка Анна Чалдина, чье детство пришлось на начало 80-х годов
В Дзержинском районе елка была поскромнее. Ее ставили у ДК имени Чкалова, большого снежного городка не было, да и горка явно уступала тем, что сооружали в других местах. Но суда по фото, детям это совершенно не мешало радоваться.