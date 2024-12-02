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Posted 2 декабря, 10:56

Published 2 декабря, 10:56

Modified 2 декабря, 10:58

Updated 2 декабря, 10:58

Помимо главной елки на площади Ленина по городу сооружали десятки новогодних городков

Новогодний Новосибирск времен СССР — вспоминаем места размещения праздничных елок

2 декабря 2024, 10:56
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Помимо главной елки на площади Ленина по городу сооружали десятки новогодних городков

В Новосибирске опубликованы фото районных новогодних елок времен СССР

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Главная елка Новосибирска всегда была расположена в центре города, однако в разных районах строили свои новогодние городки, которые пользовались не меньшей популярностью.

Центральную новогоднюю городскую елку традиционно ставили в центре Новосибирска. Первые документальные свидетельства о ее появлении в саду имени Сталина (сейчас это Центральный парк) относятся к 1942 году. В начале 50-х годов елка переехала на площадь Ленина, где с перерывом на несколько лет (когда ее снова переносили в Центральный парк) и появлялась каждый год вплоть до наших дней.

Но в районах города тоже старались создать праздничное новогоднее настроение. Тем более, что ехать из отдаленных частей Новосибирска в центр было отдельным приключением. Например, когда не было метро, жители Левобережья поездку на другой берег называли «поездкой в город». Неудивительно, что в Ленинском районе сооружали свои елки. Например, перед кинотеатром «Аврора» на проспекте Маркса.

Снимок сделан, предположительно, в начале 80-х годовСнимок сделан, предположительно, в начале 80-х годов
Снимок сделан, предположительно, в начале 80-х годов. Фото: nsk-kraeved.ru

Еще одним местом притяжения детворы в Ленинском районе была вот такая конструкция на улице Станиславского. Позже на этой площадке возведут Монумент Славы.

Многие советские школьники мечтали стать космонавтамиМногие советские школьники мечтали стать космонавтами
Многие советские школьники мечтали стать космонавтамиМногие советские школьники мечтали стать космонавтами
Многие советские школьники мечтали стать космонавтами. Фото: nsk-kraeved.ru

Ракетой был оформлен и новогодний городок с большой елкой, который строили в 60-е году на площади Маркса. Житель современного Новосибирска, конечно, не узнает в этом фото центр Левобережья. Еще не построен даже дом-стена, где разместится магазин «Кристалл». Поэтому видны здания по улице Сибиряков-Гвардейцев. По воспоминаниям местных жителей, железный каркас для сооружения елки никуда не убирали, и он круглогодично возвышался над площадью вплоть до конца 70-х годов.

Сейчас все это пространство хаотично застроено торговыми центрамиСейчас все это пространство хаотично застроено торговыми центрами
Сейчас все это пространство хаотично застроено торговыми центрами. Фото: nsk-kraeved.ru
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Калининский район в советские время занимал в городе особое положение. Своим возникновением он обязан строительству гиганта атомной промышленности, Новосибирского завода химконцентратов. Как тогда говорили, район был «на московском снабжении». В плане досуга жителей огромный завод мог позволить себе многое, в том числе и и шикарную районную елку, которая могла конкурировать с главной городской.

«В 80-х мы с родителями ходили плавать в бассейн „Нептун“. Честно сказать, бассейн мне никогда не нравился — там было холодно и пахло хлоркой. Но после него мы обычно заходили в кофейню на Богдашке, был такой ритуал. Кофейня вообще тогда для меня была чем-то экзотическим, а там еще давали невероятно вкусные пирожные, вкуснее я нигде больше не ел. А с приближением Нового года я был бы готов ходить в бассейн, наверное, каждый день, потому что потом мы шли в сквер, по-моему, он был там, где улица 25 лет Октября. Не знаю, чем так притягательна была эта елка и снежный городок, но в памяти остались совершенно теплые воспоминания, как о чем-то очень уютном и домашнем», — поделился с Atas.Info житель Новосибирска Сергей Кисловский.
Этот сказочный городок был построен на улице Богдана ХмельницкогоЭтот сказочный городок был построен на улице Богдана Хмельницкого
Этот сказочный городок был построен на улице Богдана Хмельницкого. Фото: nsk-kraeved.ru

А для строительства снежного городка в Академгородке перекрывали для движения улицу Ильича, напротив Торгового центра и ДК «Академия», который изначально назывался «Кинотеатр „Москва“. К строительству снежного городка в научном центре, жители которого выбирались „в город“ только по большой необходимости, подходили очень ответственно.

«Его открывали в декабре, и мы каждый день после школы, шли на елку к ТЦ и могли там пропадать часами. Вахтерши ДК „Академия“ пускали нас погреться, когда замерзнем. И снова на горку. Был большой лабиринт, лабиринт поменьше, большая горка со скатом из досок, на которой все катались на фанерках или картонках. Была горка поменьше, сделанная целиком из снега. И что любопытно, елка, а она мне казалась огромной, была украшена, в том числе, самодельными игрушками, которые мастерили в местных детских клубах», — вспоминает жительница Академгородка Анна Чалдина, чье детство пришлось на начало 80-х годов
Ради строительства снежного городка меняли маршруты движения двух автобусных маршрутов, № 28 и 119Ради строительства снежного городка меняли маршруты движения двух автобусных маршрутов, № 28 и 119
Ради строительства снежного городка меняли маршруты движения двух автобусных маршрутов, № 28 и 119. Фото: nsk.novosibdom.ru

В Дзержинском районе елка была поскромнее. Ее ставили у ДК имени Чкалова, большого снежного городка не было, да и горка явно уступала тем, что сооружали в других местах. Но суда по фото, детям это совершенно не мешало радоваться.

Фотографии сделаны в 1978 годуФотографии сделаны в 1978 году
Фотографии сделаны в 1978 годуФотографии сделаны в 1978 году
Фотографии сделаны в 1978 году. Фото: nsk-kraeved.ru
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