Новогодний Новосибирск времен СССР — вспоминаем места размещения праздничных елок

Ракетой был оформлен и новогодний городок с большой елкой, который строили в 60-е году на площади Маркса. Житель современного Новосибирска, конечно, не узнает в этом фото центр Левобережья. Еще не построен даже дом-стена, где разместится магазин «Кристалл». Поэтому видны здания по улице Сибиряков-Гвардейцев. По воспоминаниям местных жителей, железный каркас для сооружения елки никуда не убирали, и он круглогодично возвышался над площадью вплоть до конца 70-х годов.