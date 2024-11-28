От сада Сталина до площади Ленина: история главной новогодней елки Новосибирска

Posted 28 ноября, 09:04
Published 28 ноября, 09:04
Modified 28 ноября, 09:06
Updated 28 ноября, 09:06
После революции 1917 года на празднование Нового года в стране был наложен запрет. Елка и соответствующие атрибуты были объявлены буржуазными явлениями, чуждыми новому строю. Люди продолжали тайно ставить новогодние и рождественские деревья дома, но и тут была опасность, что бдительные граждане заметят ель через окно и донесут, куда следует. В истории Новосибирска в 1933 году даже был случай показательного сожжения ели на центральной площади активными комсомольцами.
Все изменилось после выхода в конце декабря 1935 года в газете «Правда» статьи кандидата в члены Политбюро Павла Постышева, в которой организация новогодних праздников для детей и хоровод у елки были названы «прекрасным развлечением».
По данным Музея Новосибирска, уже в декабре 1936 в Первомайском сквере проходили детские новогодние карнавалы, на аллеях расставили фигуры животных.
Но центральная елка в привычном понимании впервые появилась в 1942 году. По крайней мере, этому есть первое документальное подтверждение — решение городского исполкома об организации праздничных мероприятий в саду имени Сталина (ныне Центральный парк).
После войны, в декабре 1945 года общегородская елка была впервые установлена на площади Сталина, перед зданием Оперного театра.
«По решению исполкома от 11.12.1945, № 983 для неё было заготовлено 2500 сосенок. Елка организовывалась при участии Новосибирского гарнизона СибВО. Председателем комиссии по устройству ёлки был назначен поэт-песенник ансамбля красноармейской песни и пляски СибВО Василий Михайлович Пухначев», — писала газета «Советская Сибирь» в номере от 30 декабря
А в канун 1955 года елку и новогодний городок переносят непосредственно на центральную городскую площадь.
«Первоначальные игрушки, которые были на елке, если посмотреть фотографии, это крупные, сделанные из бумаги, из картона в виде самолетов, дирижаблей, дедов морозов, снегурочек. Это большие игрушки сантиметров по 20-30, чтобы их было хорошо видно», — рассказывает директор Музея Новосибирска Елена Щукина.
С тех пор главная елка на несколько десятилетий прописалась на центральной городской площади. Из года в год снежный городок становился все более красочным, а снежные фигуры больше и вычурнее. Говорят, что существовало негласное правило — каждая следующая елка не должна была повторять прошлогоднюю. Специально придумывали какаю-то особенность, которая бы выгодно отличала ее от предшественницы.
Пожалуй, самым необычным новогодний городок стал зимой 1962. Зима выдалась бесснежной и елка стояла в прямом смысле на голом асфальте.
Для встречи 1976 года на площади построили сказочный замок. На подсветку фигур и самой ели не скупились, все было украшено разноцветными гирляндами. А у ели соорудили огромные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. К тому времени городок, огороженный снежными стенами, занимал уже почти всю площадь.
А вот фото, датированное январем 1980 года. Цветные карточки для тех лет — редкое явление, на цветную пленку снимали только очень большие энтузиасты любительской фотографии. В правой части снимка — передвижной детский кинотеатр, там показывали мультфильмы. Он появлялся на площади Ленина вплоть до перестроечных лет.
В начале 80-х из-за строительства метро открытым способом вся площадь Ленина превратилась в огромный котлован и елку перенесли в Центральный парк. Обратно праздничный городок вернули перед запуском метро в 1985. Метрополитен, который связал правый и левые берега Оби быстрым и надежным транспортом, обострил неочевидную проблему празднования. Городок и раньше был местом стычек между подростками промышленного Ленинского района и их сверстниками из центра. А после того, как левобережные гопники стали добираться на елку за 15 минут, драки прямо на площади и в окрестных дворах стали постоянными.
«Вечером на елку, вернее, на горку, которая была самым притягательным местом, идти было страшно. Ленинских было видно сразу — у них особым шиком считалась телогрейка и повязанный сверху мохеровой шарф. Обычно все начиналось как раз в момент спуска — ты скользишь вниз на валенках, а тебя специально сшибают, ну и понеслось. У меня четко в памяти сохранился спуск горки, сделанный из досок, а на нем тут и там пятна крови из разбитых носов. Да и днем одному там появляться было боязно — тебя могли окружить и начать требовать десять копеек. Почему-то именно десять всегда», — вспоминает житель Центрального района Игорь Поздеев, который тогда учился в школе.
В 1992 году елку перенесли обратно в Центральный парк. По словам Елены Щукиной, сделано это было по финансовым соображениям. В стране бушевал экономический кризис и для того, чтобы делать городок с прежним размахом, в городском бюджете попросту не было денег. Елка в парке были скромнее, чем на площади, не было там и знаменитой большой горки. Собственно, и разборки между ленинскими и центровыми к тому времени уже сходили на нет.
Первая попытка вернуть новогоднее настроение на центральную площадь зафиксирована в 2009 года. Тогда на парковке около исторического здания Делового дома за счет бизнеса была установлена, пожалуй, самая странная новогодняя ель в истории города.
Полноценный новогодний городок с привычной елкой снова построили на площади Ленина в 2012 году. С тех пор он не покидает ее, только меняет местоположение. Последние несколько лет ее снова делают, как в послевоенные годы, перед Оперным театром. Где она и прославилась на всю страну катком пикантной формы.. Но это уже другая история.