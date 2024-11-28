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Posted 28 ноября, 09:04

Published 28 ноября, 09:04

Modified 28 ноября, 09:06

Updated 28 ноября, 09:06

Впервые в центре главной площади города елку установили в 1954 году

От сада Сталина до площади Ленина: история главной новогодней елки Новосибирска

28 ноября 2024, 09:04
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Впервые в центре главной площади города елку установили в 1954 году

Раскрыта история главной новогодней елки Новосибирска

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Первые ели на городских улицах начали наряжать еще в 30-е годы, а официально главная городская елка появилась в годы Второй мировой войны.

После революции 1917 года на празднование Нового года в стране был наложен запрет. Елка и соответствующие атрибуты были объявлены буржуазными явлениями, чуждыми новому строю. Люди продолжали тайно ставить новогодние и рождественские деревья дома, но и тут была опасность, что бдительные граждане заметят ель через окно и донесут, куда следует. В истории Новосибирска в 1933 году даже был случай показательного сожжения ели на центральной площади активными комсомольцами.

Все изменилось после выхода в конце декабря 1935 года в газете «Правда» статьи кандидата в члены Политбюро Павла Постышева, в которой организация новогодних праздников для детей и хоровод у елки были названы «прекрасным развлечением».

По данным Музея Новосибирска, уже в декабре 1936 в Первомайском сквере проходили детские новогодние карнавалы, на аллеях расставили фигуры животных.

Но центральная елка в привычном понимании впервые появилась в 1942 году. По крайней мере, этому есть первое документальное подтверждение — решение городского исполкома об организации праздничных мероприятий в саду имени Сталина (ныне Центральный парк).

Фото: nsk-kraeved.ru

После войны, в декабре 1945 года общегородская елка была впервые установлена на площади Сталина, перед зданием Оперного театра.


«По решению исполкома от 11.12.1945, № 983 для неё было заготовлено 2500 сосенок. Елка организовывалась при участии Новосибирского гарнизона СибВО. Председателем комиссии по устройству ёлки был назначен поэт-песенник ансамбля красноармейской песни и пляски СибВО Василий Михайлович Пухначев», — писала газета «Советская Сибирь» в номере от 30 декабря
В начале 50-х около Оперного ставили сразу две новогодние елкиВ начале 50-х около Оперного ставили сразу две новогодние елки
В начале 50-х около Оперного ставили сразу две новогодние елки. Фото: nsk-kraeved.ru
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А в канун 1955 года елку и новогодний городок переносят непосредственно на центральную городскую площадь.

«Первоначальные игрушки, которые были на елке, если посмотреть фотографии, это крупные, сделанные из бумаги, из картона в виде самолетов, дирижаблей, дедов морозов, снегурочек. Это большие игрушки сантиметров по 20-30, чтобы их было хорошо видно», — рассказывает директор Музея Новосибирска Елена Щукина.
На монтаж елки и городка было выделено 15,5 тысяч рублей — огромные для тех лет деньгиНа монтаж елки и городка было выделено 15,5 тысяч рублей — огромные для тех лет деньги
На монтаж елки и городка было выделено 15,5 тысяч рублей — огромные для тех лет деньгиНа монтаж елки и городка было выделено 15,5 тысяч рублей — огромные для тех лет деньги
На монтаж елки и городка было выделено 15,5 тысяч рублей — огромные для тех лет деньги. Фото: nsk-kraeved.ru

С тех пор главная елка на несколько десятилетий прописалась на центральной городской площади. Из года в год снежный городок становился все более красочным, а снежные фигуры больше и вычурнее. Говорят, что существовало негласное правило — каждая следующая елка не должна была повторять прошлогоднюю. Специально придумывали какаю-то особенность, которая бы выгодно отличала ее от предшественницы.

Пожалуй, самым необычным новогодний городок стал зимой 1962. Зима выдалась бесснежной и елка стояла в прямом смысле на голом асфальте.

Из-за аномального тепла снежные фигуры оплывали и их приходилось постоянно подправлятьИз-за аномального тепла снежные фигуры оплывали и их приходилось постоянно подправлять
Из-за аномального тепла снежные фигуры оплывали и их приходилось постоянно подправлять. Фото: nsk-kraeved.ru

Для встречи 1976 года на площади построили сказочный замок. На подсветку фигур и самой ели не скупились, все было украшено разноцветными гирляндами. А у ели соорудили огромные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. К тому времени городок, огороженный снежными стенами, занимал уже почти всю площадь.

В новогоднюю ночь на площади всегда было много людейВ новогоднюю ночь на площади всегда было много людей
В новогоднюю ночь на площади всегда было много людейВ новогоднюю ночь на площади всегда было много людей
В новогоднюю ночь на площади всегда было много людейВ новогоднюю ночь на площади всегда было много людей
В новогоднюю ночь на площади всегда было много людей. Фото: nsk-kraeved.ru

А вот фото, датированное январем 1980 года. Цветные карточки для тех лет — редкое явление, на цветную пленку снимали только очень большие энтузиасты любительской фотографии. В правой части снимка — передвижной детский кинотеатр, там показывали мультфильмы. Он появлялся на площади Ленина вплоть до перестроечных лет.

Все дети тех лет зимой выглядели практически одинаковоВсе дети тех лет зимой выглядели практически одинаково
Все дети тех лет зимой выглядели практически одинаково. Фото: nsk-kraeved.ru
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В начале 80-х из-за строительства метро открытым способом вся площадь Ленина превратилась в огромный котлован и елку перенесли в Центральный парк. Обратно праздничный городок вернули перед запуском метро в 1985. Метрополитен, который связал правый и левые берега Оби быстрым и надежным транспортом, обострил неочевидную проблему празднования. Городок и раньше был местом стычек между подростками промышленного Ленинского района и их сверстниками из центра. А после того, как левобережные гопники стали добираться на елку за 15 минут, драки прямо на площади и в окрестных дворах стали постоянными.

Фото 1987 года. Главная горка была местом постоянных стычек молодежи.Фото 1987 года. Главная горка была местом постоянных стычек молодежи.
Фото 1987 года. Главная горка была местом постоянных стычек молодежи.Фото 1987 года. Главная горка была местом постоянных стычек молодежи.
Фото 1987 года. Главная горка была местом постоянных стычек молодежи.Фото 1987 года. Главная горка была местом постоянных стычек молодежи.
Фото 1987 года. Главная горка была местом постоянных стычек молодежи.. Фото: nsk-kraeved.ru
«Вечером на елку, вернее, на горку, которая была самым притягательным местом, идти было страшно. Ленинских было видно сразу — у них особым шиком считалась телогрейка и повязанный сверху мохеровой шарф. Обычно все начиналось как раз в момент спуска — ты скользишь вниз на валенках, а тебя специально сшибают, ну и понеслось. У меня четко в памяти сохранился спуск горки, сделанный из досок, а на нем тут и там пятна крови из разбитых носов. Да и днем одному там появляться было боязно — тебя могли окружить и начать требовать десять копеек. Почему-то именно десять всегда», — вспоминает житель Центрального района Игорь Поздеев, который тогда учился в школе.
Так на площади Ленина встречали 1992 годТак на площади Ленина встречали 1992 год
Так на площади Ленина встречали 1992 год. Фото: nsk-kraeved.ru

В 1992 году елку перенесли обратно в Центральный парк. По словам Елены Щукиной, сделано это было по финансовым соображениям. В стране бушевал экономический кризис и для того, чтобы делать городок с прежним размахом, в городском бюджете попросту не было денег. Елка в парке были скромнее, чем на площади, не было там и знаменитой большой горки. Собственно, и разборки между ленинскими и центровыми к тому времени уже сходили на нет.

Центральный парк, первые дни 1995 годаЦентральный парк, первые дни 1995 года
Центральный парк, первые дни 1995 года. Фото: nsk-kraeved.ru

Первая попытка вернуть новогоднее настроение на центральную площадь зафиксирована в 2009 года. Тогда на парковке около исторического здания Делового дома за счет бизнеса была установлена, пожалуй, самая странная новогодняя ель в истории города.

Традиционных горок у этой елки не былоТрадиционных горок у этой елки не было
Традиционных горок у этой елки не было. Фото: nsk-kraeved.ru

Полноценный новогодний городок с привычной елкой снова построили на площади Ленина в 2012 году. С тех пор он не покидает ее, только меняет местоположение. Последние несколько лет ее снова делают, как в послевоенные годы, перед Оперным театром. Где она и прославилась на всю страну катком пикантной формы.. Но это уже другая история.

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