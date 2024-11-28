От сада Сталина до площади Ленина: история главной новогодней елки Новосибирска

В 1992 году елку перенесли обратно в Центральный парк. По словам Елены Щукиной, сделано это было по финансовым соображениям. В стране бушевал экономический кризис и для того, чтобы делать городок с прежним размахом, в городском бюджете попросту не было денег. Елка в парке были скромнее, чем на площади, не было там и знаменитой большой горки. Собственно, и разборки между ленинскими и центровыми к тому времени уже сходили на нет.