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В Новосибирской области дадут новую жизнь экотропе «Зверобой»

27 июля 2023, 06:51
Фото: Telegram-канал Евгения Шестернина
Экотропа является визитной карточкой Новосибирской области

В Новосибирской области обновят экологическую тропу «Зверобой»

В Новосибирской области проведут реновацию экологической тропы «Зверобой». Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Евгений Шестернин
«С общественной организацией „Социальное партнерство“ обновим экологическую тропу „Зверобой“. Не реконструируем, не деконструируем, не реорганизуем, не переделаем, не перестроим, не модернизируем, не трансформируем, не редевелопментируем, не реанимируем, не перевоссоздадим, не переформатируем, не перепрофилируем, не переориентируем, не вывернем, название не переформулируем, не отредактируем и не перефразируем», — написал Евгений Шестернин в Telegram-канале.
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В рамках благоустройства экотропы будут отремонтированы деревянные конструкции, произведена санитарная уборка пешеходных дорожек и обновлены информационные стенды. Кроме того, планируется построить дополнительный настил для защиты корневой системы деревьев и расширение парка малых форм.

Экологическая тропа «Зверобой» была открыта в Легостаевском заказнике на территории Искитимского района в 2016 году. Название происходит от самой высокой вершины памятника природы областного назначения «Бердские скалы». Данное место уже стало одной из визитных карточек Новосибирской области.

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#Новосибирская область#Евгений Шестернин#Экология#Александр Ляхов#Природа#Реновация
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