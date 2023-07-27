В Новосибирской области дадут новую жизнь экотропе «Зверобой»

Экологическая тропа «Зверобой» была открыта в Легостаевском заказнике на территории Искитимского района в 2016 году. Название происходит от самой высокой вершины памятника природы областного назначения «Бердские скалы». Данное место уже стало одной из визитных карточек Новосибирской области.