В Новосибирской области дадут новую жизнь экотропе «Зверобой»

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
«С общественной организацией „Социальное партнерство“ обновим экологическую тропу „Зверобой“. Не реконструируем, не деконструируем, не реорганизуем, не переделаем, не перестроим, не модернизируем, не трансформируем, не редевелопментируем, не реанимируем, не перевоссоздадим, не переформатируем, не перепрофилируем, не переориентируем, не вывернем, название не переформулируем, не отредактируем и не перефразируем», — написал Евгений Шестернин в Telegram-канале.
В рамках благоустройства экотропы будут отремонтированы деревянные конструкции, произведена санитарная уборка пешеходных дорожек и обновлены информационные стенды. Кроме того, планируется построить дополнительный настил для защиты корневой системы деревьев и расширение парка малых форм.
Экологическая тропа «Зверобой» была открыта в Легостаевском заказнике на территории Искитимского района в 2016 году. Название происходит от самой высокой вершины памятника природы областного назначения «Бердские скалы». Данное место уже стало одной из визитных карточек Новосибирской области.