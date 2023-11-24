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Лебедей, которые не успели улететь на юг, заметили в Новосибирской области

Лебедей, которые не успели улететь на юг, заметили в Новосибирской области

24 ноября 2023, 06:56
Фото: Евгений Шестернин/Телеграм
В Новосибирской области лебеди не смогли улететь на юг. Их искали больше месяца, подробности сообщил министр экологии региона Евгений Шестернин.

Лебедей заметили ещё месяц назад, но орнитологи сказали, что птицы ещё успеют улететь в теплые края. Однако из-за непривычно теплой погоды пара лебедей решила остаться в Сибири. В том месте, где подкармливали лебедей, их найти не удалось, поэтому поиски продолжались длительное время.

Птиц отловили и доставили в безопасное место, о чем сообщил Евгений Шестернин. Глава министерства напомнил, что местные жители регулярно подкармливали этих птиц, что может нанести им большой вред: «Они вынужденно уходят обратно в лес, уползают, инстинктивно улетают, когда их никто не подкармливает».

В настоящее время эти лебеди включены в Красную книгу Новосибирской области. Если вы заметили этих птиц, свяжитесь с инспекторами.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Птицы#Евгений Шестернин#Эмилия Губарева#Лебеди
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