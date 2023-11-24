Лебедей, которые не успели улететь на юг, заметили в Новосибирской области

Лебедей заметили ещё месяц назад, но орнитологи сказали, что птицы ещё успеют улететь в теплые края. Однако из-за непривычно теплой погоды пара лебедей решила остаться в Сибири. В том месте, где подкармливали лебедей, их найти не удалось, поэтому поиски продолжались длительное время.