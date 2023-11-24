Лебедей, которые не успели улететь на юг, заметили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Лебедей заметили ещё месяц назад, но орнитологи сказали, что птицы ещё успеют улететь в теплые края. Однако из-за непривычно теплой погоды пара лебедей решила остаться в Сибири. В том месте, где подкармливали лебедей, их найти не удалось, поэтому поиски продолжались длительное время.
Птиц отловили и доставили в безопасное место, о чем сообщил Евгений Шестернин. Глава министерства напомнил, что местные жители регулярно подкармливали этих птиц, что может нанести им большой вред: «Они вынужденно уходят обратно в лес, уползают, инстинктивно улетают, когда их никто не подкармливает».
В настоящее время эти лебеди включены в Красную книгу Новосибирской области. Если вы заметили этих птиц, свяжитесь с инспекторами.