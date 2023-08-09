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Охрану на входе в дендропарк Новосибирска предложил поставить министр Шестернин

9 августа 2023, 05:42
Фото: pxhere. com
Власти не собираются реконструировать дендропарк
На входе в новосибирский дендропарк будет осуществляться контроль. Это поможет обеспечить безопасность посетителей.

«Мы считаем, что входная зона в новосибирский дендропарк должна контролироваться. Например, туда не должны допускаться посетители на электросамокатах. Поэтому в планах оборудовать там пункт охраны», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин BFM-Новосибирск.

При этом подчеркивается, что контролируемый вход не означает платный. «Никакого платного входа, никакого строительства. Хлопать будем не по парку, а в ладоши, когда закончим проект», — написал ранее Шестернин в Telegram-канале.

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#Александр Ляхов#Дендропарк#Экология#Новосибирск#Евгений Шестернин
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