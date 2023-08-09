Охрану на входе в дендропарк Новосибирска предложил поставить министр Шестернин

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
«Мы считаем, что входная зона в новосибирский дендропарк должна контролироваться. Например, туда не должны допускаться посетители на электросамокатах. Поэтому в планах оборудовать там пункт охраны», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин BFM-Новосибирск.
При этом подчеркивается, что контролируемый вход не означает платный. «Никакого платного входа, никакого строительства. Хлопать будем не по парку, а в ладоши, когда закончим проект», — написал ранее Шестернин в Telegram-канале.