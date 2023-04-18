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Житель Черепановского района выжил после холодных ночей в тайге

18 апреля 2023, 11:12
Телеграм-канал Евгения Шестернина

Четыре ночи в тайге на морозе пережил инвалид в Новосибирской области

Житель деревни Шипуново чудом выжил после того, как заблудился в тайге. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Об этом сообщил министр экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
«Мужчина ушел из дома в прошлую пятницу и заблудился. Сегодня охотоведы нашли его полузамерзшим в Инском заказнике. Еще одну ночь на морозе он вряд ли бы пережил. Специалисты министерства передали пропавшего родственникам. Благодарю наших сотрудников за оказанную помощь, бдительность и внимательность», - написал Евгений Шестернин в телеграм-канале.

Позже стало известно, что мужчина является инвалидом детства и живет с мамой. По имнформации Минприроды, сельчанина нашли в шестнадцати километрах от деревни Нововоскресенка Черепановского района утром 18 апреля. Жизни мужчины ничего не угрожает, но осмотр врача показал дефект рук.

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#Происшествия#Новосибирская область#Евгений Шестернин#Александр Ляхов#Пропал#Природа#Деревня
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