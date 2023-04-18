Житель Черепановского района выжил после холодных ночей в тайге

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
«Мужчина ушел из дома в прошлую пятницу и заблудился. Сегодня охотоведы нашли его полузамерзшим в Инском заказнике. Еще одну ночь на морозе он вряд ли бы пережил. Специалисты министерства передали пропавшего родственникам. Благодарю наших сотрудников за оказанную помощь, бдительность и внимательность», - написал Евгений Шестернин в телеграм-канале.
Позже стало известно, что мужчина является инвалидом детства и живет с мамой. По имнформации Минприроды, сельчанина нашли в шестнадцати километрах от деревни Нововоскресенка Черепановского района утром 18 апреля. Жизни мужчины ничего не угрожает, но осмотр врача показал дефект рук.