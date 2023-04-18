Житель Черепановского района выжил после холодных ночей в тайге

Позже стало известно, что мужчина является инвалидом детства и живет с мамой. По имнформации Минприроды, сельчанина нашли в шестнадцати километрах от деревни Нововоскресенка Черепановского района утром 18 апреля. Жизни мужчины ничего не угрожает, но осмотр врача показал дефект рук.