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2024
В Новосибирской области закрывают компании, но растет количество ИП
Аналитики отмечают, что тенденция — общая для всех регионов. Работать в статусе ИП легче, чем в статусе юридического лица.
7 апреля, 09:28
Мэрия отчиталась о работе с транспортом в 2023 году — ничего не сделано
Мэрия Новосибирска опубликовала доклад о надзоре за общественным транспортом за 2023 год. Судя по данным, приведенным в документах, в прошлом году ничего не было сделано. Atas.Info разобрался в содержании доклада.
12 марта, 09:28
Депутаты Заксобрания приняли отчет губернатора Травникова о работе в 2023 году
Послание президента стало поводом для анализа и пересборки сил для реализации новых задач.
5 марта, 07:21
Провалы на фоне достижений: изучаем отчет о работе мэра Новосибирска в 2023 году
13 февраля, 07:23
2023
Депутаты единогласно поддержали отчёт губернатора Андрея Травникова о работе за год
Губернатор Андрей Травников выступил с отчётом о результатах деятельности Правительства Новосибирской области за 2022 год перед депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области на 32-й сессии регионального парламента. Лидеры фракций, и все депутаты единогласно поддержали отчёт губернатора.
28 марта 2023, 06:45
На фоне грядущей отмены выборов горсовет одобрил отчет о работе мэра Новосибирска
15 февраля 2023, 07:39

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