Мэрия отчиталась о работе с транспортом в 2023 году — ничего не сделано

Мэрия Новосибирска опубликовала доклад о надзоре за общественным транспортом за 2023 год. Судя по данным, приведенным в документах, в прошлом году ничего не было сделано. Atas.Info разобрался в содержании доклада.