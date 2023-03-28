Депутаты единогласно поддержали отчёт губернатора Андрея Травникова о работе за год

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив отметил, что отчёт губернатора – это отчёт всех представителей власти, всех уровней. «Работа Правительства признана успешной – голосование депутатов говорит само за себя. У нас бывают очень жаркие споры, особенно по бюджетоёмким объектам. Но во время проведения СВО другого итога, как единогласное голосование, в принципе быть не должно, и это – результат коллективной работы власти».