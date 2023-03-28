Депутаты единогласно поддержали отчёт губернатора Андрея Травникова о работе за год

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Андрей Травников подчеркнул, что в прошлом году экономике Новосибирской области, как и всей страны, приходилось преодолевать влияние беспрецедентного санкционного давления. «Несмотря на это, мы справились с задачами развития по всем ключевым направлениям. Основные показатели социально-экономического развития Новосибирской области сохранили положительную динамику и оказались выше среднероссийских.
В 2023 году важнейшей для нас задачей является оказание максимально возможной помощи военнослужащим и подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Мы будем помогать восстанавливать нормальную мирную жизнь на территории новых регионов России. Будем окружать вниманием и заботой родных и близких наших бойцов. Ближайшие задачи уже ясны и взяты в работу. В частности, будет развиваться региональная программа реабилитации военнослужащих. Проект запущен с 1 марта.
Это необходимо для достижения сегодняшней главной цели – Победы в специальной военной операции, но это пригодится и для дальнейшего устойчивого развития Новосибирской области. Я к таким взаимоотношениям, к работе во взаимодействии со всеми общественными и политическими силами готов», – подтвердил Андрей Травников.
Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив отметил, что отчёт губернатора – это отчёт всех представителей власти, всех уровней. «Работа Правительства признана успешной – голосование депутатов говорит само за себя. У нас бывают очень жаркие споры, особенно по бюджетоёмким объектам. Но во время проведения СВО другого итога, как единогласное голосование, в принципе быть не должно, и это – результат коллективной работы власти».