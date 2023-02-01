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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Экс-губернатор Новосибирской области Городецкий поддержал отмену выборов мэров

1 февраля 2023, 05:42
Фото: atas.info
Владимир Городецкий сам долгое время занимал пост мэра Новосибирска

Владимир Городецкий высказался об отмене прямых выборов мэра

Бывший мэр Новосибирска, почетный житель города, экс-губернатор Новосибирской области, сенатор Владимир Городецкий высказался за отказ от системы прямых выборов мэров крупных городов

Владимир Городецкий, представляющий в верхней палате российского парламента Новосибирскую область, высказался по вопросу изменения системы выборов глав муниципалитетов крупных городов, который активно сегодня обсуждают эксперты и политики. По мнению сенатора, отмена прямых выборов – правильный шаг, хотя он имеет как свои плюсы, так и минусы.

Городецкий считает, что мэра должны выбирать на конкурсной основе депутаты представительного органа после представления кандидатуры главой региона.

"Практика показывает, что легитимности в прямых выборах мэров российских городов в последние годы мало. Если брать в качестве примера Новосибирск, то на последних выборах проголосовали лишь 20 процентов избирателей. Ну какая же это легитимность?", - пишет политик в своем телеграм-канале.

Кроме того, подчеркивает сенатор, назначение мэров на конкурсной основе служит гарантией эффективного взаимодействия между муниципальным и региональным уровнями власти.

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#Мэр#Выборы#Отмена#Политика#Новосибирск
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