Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Владимир Городецкий, представляющий в верхней палате российского парламента Новосибирскую область, высказался по вопросу изменения системы выборов глав муниципалитетов крупных городов, который активно сегодня обсуждают эксперты и политики. По мнению сенатора, отмена прямых выборов – правильный шаг, хотя он имеет как свои плюсы, так и минусы.
Городецкий считает, что мэра должны выбирать на конкурсной основе депутаты представительного органа после представления кандидатуры главой региона.
"Практика показывает, что легитимности в прямых выборах мэров российских городов в последние годы мало. Если брать в качестве примера Новосибирск, то на последних выборах проголосовали лишь 20 процентов избирателей. Ну какая же это легитимность?", - пишет политик в своем телеграм-канале.
Кроме того, подчеркивает сенатор, назначение мэров на конкурсной основе служит гарантией эффективного взаимодействия между муниципальным и региональным уровнями власти.