Владимир Городецкий, представляющий в верхней палате российского парламента Новосибирскую область, высказался по вопросу изменения системы выборов глав муниципалитетов крупных городов, который активно сегодня обсуждают эксперты и политики. По мнению сенатора, отмена прямых выборов – правильный шаг, хотя он имеет как свои плюсы, так и минусы.