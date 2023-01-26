atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Общественная палата Новосибирской области высказалась за отмену выборов мэров

26 января 2023, 12:15
Фото: atas.info
Председатель Общественной палаты считает, что конкурсный управленец работает эффективнее

Переход на конкурсную модель назначенния мэров поддержала Общественная палата НСО

Региональная Общественная палата единогласно поддержала изменение модели выборов глав муниципалитетов со всеобщего голосования на назначение по конкурсу. Такой подход на практике уже показал большую эффективность, отмечают гражданские активисты

В четверг, 26 января, в ходе заседания Общественной палаты Новосибирской области были подведены итоги широкой дискуссии вокруг системы избрания глав муниципалитетов, которая проходила в течение января. Большинство экспертов высказались в пользу модели конкурсного назначения. По словам председателя Общественной палаты Галины Гридневой, такая система укладывается в общефедеральный тренд – прямые выборы мэра сохранились только в шести российских городах.

"Она в большей мере гарантирует, что к руководству придёт профессиональный управленец. При этом остаются соблюдены все права граждан, которые избрали депутатов, принимающих решение о назначении руководителя муниципалитета по итогам конкурса", - подчеркнула Гриднева.

Выгоду от перехода на такую модель наглядно иллюстрирует опыт таких городов, как Барнаул, Омск, Екатеринбург, Самара. В первый же год после смены модели выборов мэра там зафиксирован рост основных социально-экономических показателей.

Есть подобный опыт и в Новосибирской области, отмечают в Общественной палате. После того, как на волне протестного голосования в Бердске к власти пришел коммунист Илья Потапов,  началась стагнация в городском хозяйстве и постоянные конфликты с губернатором. Сменивший его конкурсный управленец Евгений Шестернин выстроил систему взаимодействия со всеми ветвями власти, город участвует во всех нацпроектах.

Решение Общественной палаты поддержали крупные общественные организации региона: Союз женщин и Совет ветеранов.

В свою очередь, председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев отметил, что если конкурсный глава муниципалитета не справляется со своими обязанностями, то его достаточно просто отстранить от должности, и не надо ждать истечения 5-летнего срока полномочий.

Теперь Общественная Палата намерена обратиться в Законодательное Собрание Новосибирской области с инициативой рассмотрения вопроса о необходимости перехода от всеобщей модели избрания мэра к конкурсной и внесения соответствующих изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области».

Читайте также:
Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Панферов поддержал отмену выборов мэраГубернатор Травников считает возможной отмену выборов мэра НовосибирскаПолитолог Старовойтов предсказал отмену выборов мэра Новосибирска
#Выборы#Мэр#Отмена#Политика#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске памятник с «Мерседесом» на кладбище поставили авторитету Чубарову
Сегодня, 01:44
Планы по застройке всего "тихого центра" обнародовали в мэрии Новосибирска
Сегодня, 03:30
Обыски прошли в управлении МВД в Новосибирске
Сегодня, 06:52
Улитко предупреждает главного архитектора: 15 апарт-отелей продают как жилье
Сегодня, 07:48
В Новосибирске уволен аудитор КСП, заявивший о срыве сроков четвертого моста
Сегодня, 06:53
Матери троих детей под Новосибирском не хватает секса с мужем - она ищет любовника
Сегодня, 07:23