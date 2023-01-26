Есть подобный опыт и в Новосибирской области, отмечают в Общественной палате. После того, как на волне протестного голосования в Бердске к власти пришел коммунист Илья Потапов, началась стагнация в городском хозяйстве и постоянные конфликты с губернатором. Сменивший его конкурсный управленец Евгений Шестернин выстроил систему взаимодействия со всеми ветвями власти, город участвует во всех нацпроектах.