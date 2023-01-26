Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В четверг, 26 января, в ходе заседания Общественной палаты Новосибирской области были подведены итоги широкой дискуссии вокруг системы избрания глав муниципалитетов, которая проходила в течение января. Большинство экспертов высказались в пользу модели конкурсного назначения. По словам председателя Общественной палаты Галины Гридневой, такая система укладывается в общефедеральный тренд – прямые выборы мэра сохранились только в шести российских городах.
"Она в большей мере гарантирует, что к руководству придёт профессиональный управленец. При этом остаются соблюдены все права граждан, которые избрали депутатов, принимающих решение о назначении руководителя муниципалитета по итогам конкурса", - подчеркнула Гриднева.
Выгоду от перехода на такую модель наглядно иллюстрирует опыт таких городов, как Барнаул, Омск, Екатеринбург, Самара. В первый же год после смены модели выборов мэра там зафиксирован рост основных социально-экономических показателей.
Есть подобный опыт и в Новосибирской области, отмечают в Общественной палате. После того, как на волне протестного голосования в Бердске к власти пришел коммунист Илья Потапов, началась стагнация в городском хозяйстве и постоянные конфликты с губернатором. Сменивший его конкурсный управленец Евгений Шестернин выстроил систему взаимодействия со всеми ветвями власти, город участвует во всех нацпроектах.
Решение Общественной палаты поддержали крупные общественные организации региона: Союз женщин и Совет ветеранов.
В свою очередь, председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев отметил, что если конкурсный глава муниципалитета не справляется со своими обязанностями, то его достаточно просто отстранить от должности, и не надо ждать истечения 5-летнего срока полномочий.
Теперь Общественная Палата намерена обратиться в Законодательное Собрание Новосибирской области с инициативой рассмотрения вопроса о необходимости перехода от всеобщей модели избрания мэра к конкурсной и внесения соответствующих изменений в региональный закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области».