В свою очередь, руководитель фракции "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Александр Аверкин так же заявил о том, что после детального обсуждения фракцией было принято решение о поддержке законопроекта: "Считаю эту модель актуальной в условиях тех реалий, которые сложились в нашей области и стране в целом. Вертикаль власти себя уже зарекомендовала".