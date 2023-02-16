Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Законодательном собрании Новосибирской области представители различных политических партий обсудили законопроект о смене модели назначения глав муниципалитетов. Депутаты сходятся в том, что эти изменения продиктованы современными реалиями.
"Законодательство нам позволяет выбирать одну из форм назначения главы города. Главное, чтобы все органы власти вместе работали на благо жителей города, региона, страны", - заявил один из авторов законопроекта, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" по агитационно-пропагандистской работе, председатель социального комитета Заксобрания Игорь Гришунин. Он подчеркнул, что законопроект разработан по инициативе Общественной палаты региона и поддержан фракцией "Единой России" в региональном парламенте.
"Я нисколько не сомневаюсь, что закон будет принят на сессии. Вертикаль, про которую мы сегодня говорим, начиная от губернатора и заканчивая главами муниципальных образований – это необходимо", - заметил руководитель фракции "Единой России" Валерий Ильенко.
По словам руководителя фракции ЛДПР Александра Щербака, депутаты ЛДПР будут консолидировано голосовать в поддержку законопроекта: "Эта система работает во всех наших муниципальных районах, сельсоветах, трех из пяти городских округов. У нас есть фундамент единой вертикальной системы публичной власти – обновленная Конституция. Сохранение единой логики правовой системы - это крайне важно. И в этой логике, подчеркну - в конституционной логике, встраивание в вертикаль крупнейшего муниципалитета страны не просто необходимо, а неизбежно".
В свою очередь, руководитель фракции "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Александр Аверкин так же заявил о том, что после детального обсуждения фракцией было принято решение о поддержке законопроекта: "Считаю эту модель актуальной в условиях тех реалий, которые сложились в нашей области и стране в целом. Вертикаль власти себя уже зарекомендовала".