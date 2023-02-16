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Published Сегодня, 10:14

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Updated Сегодня, 10:19

Три фракции в Заксобрании поддержали отмену выборов глав Новосибирска и Кольцова

16 февраля 2023, 10:14
Фото: atas.info
Региональный парламент рассмотрит законопроект 20 февраля

Отмену прямых выборов мэров поддержали три фракции в Заксобрании региона

Законопроект об избрании мэров Новосибирска и Кольцова муниципальными депутатами по итогам конкурса поддержан фракциями "Единой России", ЛДПР и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", сессия Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрит его 20 февраля

В Законодательном собрании Новосибирской области представители различных политических партий обсудили законопроект о смене модели назначения глав муниципалитетов. Депутаты сходятся в том, что эти изменения продиктованы современными реалиями.

"Законодательство нам позволяет выбирать одну из форм назначения главы города. Главное, чтобы все органы власти вместе работали на благо жителей города, региона, страны", - заявил один из авторов законопроекта, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" по агитационно-пропагандистской работе, председатель социального комитета Заксобрания Игорь Гришунин. Он подчеркнул, что законопроект разработан по инициативе Общественной палаты региона и поддержан фракцией "Единой России" в региональном парламенте.

"Я нисколько не сомневаюсь, что закон будет принят на сессии. Вертикаль, про которую мы сегодня говорим, начиная от губернатора и заканчивая главами муниципальных образований – это необходимо", - заметил руководитель фракции "Единой России" Валерий Ильенко.

По словам руководителя фракции ЛДПР Александра Щербака, депутаты ЛДПР будут консолидировано голосовать в поддержку законопроекта: "Эта система работает во всех наших муниципальных районах, сельсоветах, трех из пяти городских округов. У нас есть фундамент единой вертикальной системы публичной власти – обновленная Конституция. Сохранение единой логики правовой системы - это крайне важно. И в этой логике, подчеркну - в конституционной логике, встраивание в вертикаль крупнейшего муниципалитета страны не просто необходимо, а неизбежно".

В свою очередь, руководитель фракции "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Александр Аверкин так же заявил о том, что после детального обсуждения фракцией было принято решение о поддержке законопроекта: "Считаю эту модель актуальной в условиях тех реалий, которые сложились в нашей области и стране в целом. Вертикаль власти себя уже зарекомендовала".

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