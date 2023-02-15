"От того, выборный глава или не выборный не зависит качество управления. Простой пример: самым лучшим мэром за всю историю Новосибирска является Иван Павлович Севастьянов. С этим согласятся и всенародно выбранные мэры. Потому как именно при нём город получил колоссальный толчок к развитию: и метро, и Димитровский мост, и расселение ветхого аварийного жилья, миллионы квадратных метров. Перечислять можно бесконечно. А он был назначен и утвержден городским советом. Давайте смотреть правде в глаза: всё зависит от человека и от того, насколько он любит Новосибирск", — заявил в ходе дискуссии депутат горсовета Игорь Украинцев.