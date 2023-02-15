Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Updated Сегодня, 10:13
В среду, 15 февраля, в ходе очередной сессии Совета депутатов Новосибирска председатель комитета регионального Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев представил законопроект, меняющий порядок избрания глав Новосибирска и наукограда Кольцово.
Документ предполагает замену прямых выборов двухступенчатой моделью – представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Законопроект разработан по предложению Общественной палаты Новосибирской области, сообщил Игорь Умербаев.
"От того, выборный глава или не выборный не зависит качество управления. Простой пример: самым лучшим мэром за всю историю Новосибирска является Иван Павлович Севастьянов. С этим согласятся и всенародно выбранные мэры. Потому как именно при нём город получил колоссальный толчок к развитию: и метро, и Димитровский мост, и расселение ветхого аварийного жилья, миллионы квадратных метров. Перечислять можно бесконечно. А он был назначен и утвержден городским советом. Давайте смотреть правде в глаза: всё зависит от человека и от того, насколько он любит Новосибирск", — заявил в ходе дискуссии депутат горсовета Игорь Украинцев.
По словам председателя Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева, самый большой плюс предлагаемой модели - профессиональный фильтр, который позволит избежать попадания во власть случайных людей.
"Кандидат проходит экзамен на профпригодность. Это серьёзный экзамен с тестами: на знание нормативных документов, процессов, происходящих в городе, возможность управления. Если комиссия признает кандидатов профпригодными, они направляются в городской Совет, где защищают программу развития и управления городом как профессионалы", - сказал Асанцев, подчеркнув, что конкурсная модель работает в подавляющем большинстве российских городов