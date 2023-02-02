Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В дискуссии о том, какая из моделей выборов мэров предпочтительнее, приняли участие главы муниципалитетов Новосибирской области, эксперты и депутаты разных уровней, в том числе, из Новосибирска и наукограда Кольцово – единственных территорий в регионе, где продолжает действовать система прямых выборов.
"Я думаю, что Новосибирская область пришла к тому, чтобы перейти к единой модели, при которой все главы муниципальных образований будут проходить через процедуру избрания по конкурсу", — считает профессор кафедры государственного и муниципального управления, доктор политических наук, доцент СИУ РАНХиГС Леонид Савинов.
В наукограде Кольцово, который уже более 30 лет возглавляет Николай Красников, шесть раз побеждавший на выборах, уже пришли к выводу о необходимости перехода на конкурсную модель.
"Мы живём в непростое время, в которое нельзя допускать расхлябанности на стыке «государство-губерния» и «губерния-муниципалитет». Россия должна быть сильной и солидарной. Мы понимаем, как важно сохранять высокую управляемость в области. Учитывая, какие задачи сегодня стоят перед обществом, в каких условиях мы живём, мы приняли непростое решение поддержать переход к новой модели", — заявил Николай Красников.
Мэр наукограда добавил: если изменения будут приняты, новая модель начнет действовать только по истечению срока полномочий действующих мэров. Николая Красникова поддержал глава Карасукского района Александр Гофман, заметив, что он возглавляет район уже 23 года и жителям района, в первую очередь, важно, как он работает, а не по какой модели его избрали.
В итоге Экспертный совет ассоциации муниципальных образований поддержал инициативу Общественной палаты Новосибирской области, которая ранее направила обращение в региональное Заксобрание с предложением рассмотреть вопрос о необходимости перехода от модели прямых выборов мэра к конкурсной и внесения соответствующих изменений в региональное законодательство.