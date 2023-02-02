"Мы живём в непростое время, в которое нельзя допускать расхлябанности на стыке «государство-губерния» и «губерния-муниципалитет». Россия должна быть сильной и солидарной. Мы понимаем, как важно сохранять высокую управляемость в области. Учитывая, какие задачи сегодня стоят перед обществом, в каких условиях мы живём, мы приняли непростое решение поддержать переход к новой модели", — заявил Николай Красников.