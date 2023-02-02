Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Мэр Новосибирска не стал высказывать свое отношение к инициативе отмены прямых выборов главы муниципалитета и замене их на назначение по конкурсу. Соответствующий вопрос был задан Анатолию Локтю в ход онлайн-общения с журналистами в четверг, 2 февраля.
Локоть подчеркнул, что не считает актуальным делать какие-то политические высказывания по поводу отмены выборов и заявил, что перед мэрией сейчас стоят "другие задачи", которые требуют незамедлительного решения.
Ранее с инициативой отмены выборов выступила региональная Общественная палата, это решение было поддержано рядом других общественно-политических организаций.