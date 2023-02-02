Мэр Новосибирска не стал высказывать свое отношение к инициативе отмены прямых выборов главы муниципалитета и замене их на назначение по конкурсу. Соответствующий вопрос был задан Анатолию Локтю в ход онлайн-общения с журналистами в четверг, 2 февраля.