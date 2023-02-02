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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Анатолий Локоть прокомментировал предложение отменить выборы мэра Новосибирска

2 февраля 2023, 05:23
Фото: atas.info
Локоть работает на посту мэра Новосибирска второй срок

Мэр Новосибирска Локоть высказался о возможной отмене прямых выборов

Мэр Новосибирска уклонился от прямого ответа на вопрос, как он относится к инициативе отмены выборов главы муниципалитета

Мэр Новосибирска не стал высказывать свое отношение к инициативе отмены прямых выборов главы муниципалитета и замене их на назначение по конкурсу. Соответствующий вопрос был задан Анатолию Локтю в ход онлайн-общения с журналистами в четверг, 2 февраля.

Локоть подчеркнул, что не считает актуальным делать какие-то политические высказывания по поводу отмены выборов и заявил, что перед мэрией сейчас стоят "другие задачи", которые требуют незамедлительного решения.

Ранее с инициативой отмены выборов выступила региональная Общественная палата, это решение было поддержано рядом других общественно-политических организаций.

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