Наряды певицы из Новосибирска Пелагеи раскритиковал стилист

Posted Сегодня, 01:42
Published Сегодня, 01:42
Modified Сегодня, 01:44
Updated Сегодня, 01:44
Стилист высказал свое мнение о нарядах Пелагеи из Новосибирска и назвал ее антимодницей недели. Руслан Громов отметил, что певица часто выбирает наряды в цыганском стиле — цветочные платья с широкими рукавами и многочисленными оборками.
Эксперт признал в беседе с Teleprogramma. pro, что учитывая жанр музыки, которую исполняет артистка, нужно подбирать соответствующий стиль, но это не должно быть равнозначно отсутствию вкуса.
Стилист также отметил, что даже у Надежды Бабкиной меньше оснований для критики в плане стиля, хотя и она работает в жанре народной песни. Ранее специалисты уже возражали против выбора Пелагеи, когда она предпочитала платья в горошек и с расклешенными рукавами-колоколами.