Наряды певицы из Новосибирска Пелагеи раскритиковал стилист

Стилист также отметил, что даже у Надежды Бабкиной меньше оснований для критики в плане стиля, хотя и она работает в жанре народной песни. Ранее специалисты уже возражали против выбора Пелагеи, когда она предпочитала платья в горошек и с расклешенными рукавами-колоколами.