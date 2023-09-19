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Пелагея всегда одевается нарядно

Наряды певицы из Новосибирска Пелагеи раскритиковал стилист

19 сентября 2023, 01:42
Фото: Скриншот/Голос
Пелагея всегда одевается нарядно

Стилист раскритиковал певицу из Новосибирска Пелагею за неудачный выбор нарядов

Пелагея из Новосибирска стала антимодницей недели, по мнению стилиста Руслана Громова, который критиковал певицу за неудачный выбор нарядов и перекос в сторону цыганской тематики, считая ее стиль безвкусным.

Стилист высказал свое мнение о нарядах Пелагеи из Новосибирска и назвал ее антимодницей недели. Руслан Громов отметил, что певица часто выбирает наряды в цыганском стиле — цветочные платья с широкими рукавами и многочисленными оборками.

Эксперт признал в беседе с Teleprogramma. pro, что учитывая жанр музыки, которую исполняет артистка, нужно подбирать соответствующий стиль, но это не должно быть равнозначно отсутствию вкуса.

Стилист также отметил, что даже у Надежды Бабкиной меньше оснований для критики в плане стиля, хотя и она работает в жанре народной песни. Ранее специалисты уже возражали против выбора Пелагеи, когда она предпочитала платья в горошек и с расклешенными рукавами-колоколами.

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Певица#Стилист
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